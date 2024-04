All’abruzzese Goffredo Palmerini il  Premium International Florence Seven Stars Edizione 2024 per la sezione giornalismo

Firenze,Terrazza Plus Florence

Sulmona, 24 aprile- Si svolgerà Sabato 29 giugno 2024, alle ore 19.00 la cerimonia di Premiazione dei Vincitori del Premium International Florence Seven Stars Edizione 2024 Gran Terrazza Belvedere, Palazzo Plus Florence, Via S. Caterina d’Alessandria 15 a Firenze

Durante la cerimonia di premiazione, il Professore Carlo Franza, Storico dell’Arte Moderna e Contemporanea, Giornalista e Presidente della Giuria, terrà una lectio magistralis su “Aspetti, status e svolgimenti dell’Arte Contemporanea in Italia. Il quadro del presente”. La cerimonia di premiazione avverrà nel corso del Gran Concerto d’Estate fiorentina tenuto da valenti professionisti dell’Accademia Fiorentina MusicArea di Firenze sul “Belvedere” del Plus Florence.

Il Premio, sicuro vanto della Città di Firenze, con la sua internazionalità, vive destinazioni colte, mirate, professionali, va alle migliori figure delle Arti, della Diplomazia, del Giornalismo, della Cultura e della Scienza, alle Imprese Innovative, a quel Made in Italy con capacità tali di generare significative ricadute positive negli ambiti sociali, culturali, ambientali e produttivi. Sicché è l’assegnazione del Premium International Florence Seven Stars ad accreditarne il valore, e ad esserne degna testimonianza.

Goffredo Palmerini, scrittore e giornalista

La Giuria internazionale, composta da giurati internazionali e presieduta dallo Storico dell’Arte Moderna e Contemporanea, Prof. Dott. Carlo Franza, intellettuale di chiara fama, attraverso più sessioni di lavoro ha proceduto anche quest’anno alla rosa dei vincitori.

VINCITORI

Premium International Florence Seven Stars-Grand Prix Absolute PATRIZIA QUADRELLI

Premio per la Cultura GIUSEPPE LOCATI – alla memoria

Premio Dodici Stelle d’Europa per l’Arte EUGENIA SERAFINI

Premio Dodici Stelle d’Europa per l’Archeologia NICOLÒ BRANCATO

Premio per il Giornalismo GOFFREDO PALMERINI

Premio per la Narrativa AIMÉ MAQUIGNAZ per “Il ritorno del lupo”

Premio per la Pittura CONCHITA DE PALMA

Premio per la Scultura FABRIZIO SANT’AMBROGIO

Premio per la Grafica LINDA GRITTINI

Premio alla Carriera ANNA ADDAMIANO

Premio per la Fotografia ELENA CANTALUPPI

Premio della Critica OANA BURSUCANU

Premio Manager dell’Anno ALEXANDRA GEIGER

Premio Dodici Stelle dell’Internazionalità EuroChef dell’Anno FRISÀ BISTROT di Paride Sansò e figli – Milano

Arte del Gusto International CASA GRAZIA Cantina Vinicola – Gela (CL)

Arte del Gusto Italy PASTICCERIA LA PREFERITA – F.LLI LATINO – Aragona (AG)