“ Di borgo in.. borgo”  domenica riparte da Campo di Giove

Sulmona,3 maggio-Dopo il rinvio a causa del maltempo, “Archeoclub d’Italia – Sede di Sulmona” ripropone a Campo di Giove per la prossima domenica 5 maggio 2024 l’evento DI BORGO IN BORGO, col seguente programma:

ore 10,30: appuntamento in piazza A. Duval per visita guidata al centro storico, a cura dell’arch. Donatella Capaldo (Guida Ambientale Escursionistica);

ore 13,00: pranzo libero (o, in alternativa, presso Pensione Ristorante Belvedere – via Berardino De Vincentiis, 36 – con menù tipico);

ore 16,00: incontro presso la sala conferenze di Palazzo Nanni (piazza A. Duval) sul tema “La Resilienza nell’agricoltura. Quando una comunità tutela le proprie colture”, a cura della Cooperativa di Comunità; a seguire, visita al Mulino di Comunità.

Ringraziando per la collaborazione l’Amministrazione Comunale, la Cooperativa di Comunità e la Pro Loco di Campo di Giove, si ricorda che come sempre la partecipazione alle attività proposte è libera e gratuita, ma per chi fosse interessato al pranzo tipico è richiesta la prenotazione presso il ristorante (0864.40115).