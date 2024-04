Cocullo si prepara al meglio per la tradizionale festa di San Domenico

– In programma il prossimo 1 maggio-

Cocullo, 23 aprile-Cocullo, lo caratteristico centro della Valle del Sagittario, si prepara al meglio per la tradizionale Festa di San Domenico Abate e Rito dei serpari in programma Mercoledì 1 Maggio 2024.

Nelle ultime ore il Comune ha reso noto che per facilitare la mobilità dei visitatori, Trenitalia, di concerto con il Comune di Cocullo e la Regione Abruzzo, committente e finanziatrice dei servizi regionali, potenzierà il servizio con fermate straordinarie e treni speciali sulla tratta Roma-Pescara per la stazione di Cocullo. La programmazione aggiornata è disponibile sul sito Trenitalia.

Per coloro che arriveranno in auto o pullman sarà attivo un servizio navetta gratuito dalle ore 8:00 fino a fine manifestazione. Si invita a seguire le indicazioni del personale volontario che sarà operativo sul territorio comunale.

Per i camper sarà attiva l’area di sosta e campeggio su Via Santa Maria in Campo (Strada Provinciale 60).