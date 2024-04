Sulmona e la preoccupazione sullo spopolamento,che fare ?

Il rischio che la città possa essere travolta dal fenomeno è una ipotesi assai concreta. Il prof. Ronci da anni si batte, inutilmente, per chiamare l’attenzione delle Istituzioni per studiare le misure necessarie per tentare di porvi rimedio. L’ultimo rapporto dell’Istat sullo spopolamento ci riferisce che fra 19 anni Sulmona avrà appena 16 mila abitanti. Di fronte a questo segnale allarmante lanciato alcuni mesi addietro non abbiamo ancora percepito il piu’ pallido segnale da parte della politica, delle Organizzazioni sindacali, associazioni diverse per aiutare Sulmona. Ed ecco allora che un gruppo di persone della nostra città ha deciso di muoversi preparando un documento tecnicamente ben articolato per aprire un confronto serrato con la Regione che resta l’interlocutore istituzionale di riferimento per questo problema. Ed ora vogliamo proprio verificare chi sono gli amici veri di questa città, chi vuole bene a Sulmona e chi fa solo chiacchiere Ecco il documento

Sulmona, 29 aprile- L’Istat ha effettuato le previsioni sull’evoluzione della popolazione dei comuni italiani con più di 5.000 abitanti fino al 2041. Aldo Ronci ha elaborato i dati Istat in un report che viene distribuito assieme al presente comunicato.

La dinamica demografica e gli indici analizzati nel report dovrebbero allarmare i responsabili della cosa pubblica a qualsiasi livello e i cittadini.Preoccupante, invece, il silenzio in proposito, a più di un mese dalla diffusione dei dati Istat.

L’argomento è di tale gravità che dovrebbe essere al centro di un sistema di interventi che si sviluppino lungo il corso dei prossimi decenni.

IL 31/12/2041 SULMONA AVRÀ APPENA 16.000 ABITANTI

Tra il 31.12.22 e il 31.12.41 (in 19 anni) decrescerà del 24,47% con un’intensità pari a 5 volte quella dell’Italia (4,83%) e 3 volte quella dell’Abruzzo (8,33);

perderà 1⁄4 della popolazione che si attesterà sui 16.744 abitanti e tornerà ad avere gli stessi abitanti di un secolo e mezzo fa (intorno al 1875);

si classificherà ultima nella graduatoria regionale dei comuni con più di 15.000 abitanti.

La vistosa e allarmante decrescita è caratterizzata da:

un altissimo indice di dipendenza strutturale espresso dal rapporto tra la popolazione

inattiva e quella attiva. Sulmona arriverà ad avere un numero di abitanti inattivi pari al doppio di quelli attivi, ciò che rappresenta un carico sociale ed economico molto pesante e deve far riflettere sui gravissimi risvolti che esso avrà sulla comunità peligna;

da una quota di invecchiamento molto elevata che sarà pari al 43% che costituirà un fardello rilevante che peserà sulla collettività.

da una fortissima flessione dei giovani in età di obbligo scolastico che registrerà una decrescita del 42,99% e sarà di intensità doppia rispetto a quella italiana che annoterà un decremento del 21,49%. Tale fortissima flessione comporterà quasi il dimezzamento del numero di classi e di insegnanti.

La flessione pesantissima della popolazione di Sulmona determinerà, di conseguenza, una poderosa diminuzione delle quantità e della qualità dei servizi: sanità, istruzione. trasporti, giustizia, uffici amministrativi, uffici finanziari, banche, forze dell’ordine e, peraltro, si verificherà anche un acuirsi della svalutazione del patrimonio edilizio e un incremento del numero di immobili sfitti.

No alla rassegnazione ma si alla mobilitazione per due obiettivi prioritari di carattere regionale:

incremento dell’occupazione;

sviluppo e riequilibrio dei territori regionali in particolare di quello peligno che è quello che soffre più di tutti.



Sulmona 29 aprile 2024

Angelone Luciano, Avallone Franco, Colaiacovo Vincenzo, D’Addamio Gianna, Di Fonzo Rino, Evangelista Giuseppe, Figorilli Angelo, Gravina Gabriele, Guerra Mariachiara, La Civita Franco, Politi Fabrizio, Ruscitti Giovanni, Sciuba Lando, Tempesti Maurizio, Tirabassi Luca.