Nuova articolazione del servizio di informazione delle Agenzie territoriali dell’INPS

Sulmona, 20 giugno–Dal 1° luglio 2024 e fino al 30 settembre 2024, le Agenzie territoriali INPS dell’Abruzzo (Atri, Giulianova, Lanciano, Montesilvano, Nereto, Sulmona e Vasto), in via sperimentale, riorganizzano i servizi di informazione per il pubblico, passando dall’apertura di un singolo sportello multiservizio all’apertura di sportelli specialistici dedicati, articolati per giorni, dalle 08:30 alle 12:30, con l’obiettivo di garantire al territorio abruzzese un’offerta informativa maggiormente specialistica in relazione ai diversi bisogni dell’utenza.

L’apertura degli sportelli sarà così articolata:

Agenzia territoriale di Sulmona Indennità e Ammortizzatori Sociali: lunedì, mercoledì, venerdì Conto Assicurativo e Pensioni: martedì e giovedì Agenzie territoriali di Atri, Giulianova, Nereto Indennità e Ammortizzatori Sociali: lunedì, mercoledì, venerdì Conto Assicurativo e Pensioni: martedì e giovedì Agenzia territoriale di Montesilvano Indennità e Ammortizzatori Sociali: lunedì, mercoledì, venerdì Conto Assicurativo e Pensioni: martedì e giovedì Agenzie territoriali diLanciano e Vasto Indennità e Ammortizzatori Sociali: lunedì, mercoledì, venerdì Conto Assicurativo e Pensioni: martedì, mercoledì e giovedì

La nuova articolazione non riguarderà il c.d. sportello veloce(ciò quello utilizzabile, per esempio, per la stampa del cedolino pensione o della certificazione unica, per il rilascio informazioni generiche, ecc.) che continuerà a restare aperto 5 giorni a settimana, dalle 08:30 alle 12:30, per tutte le Sedi interessate.

Resta ferma per le Direzioni provinciali di L’Aquila, Teramo, Pescara e Chieti, nonché per l’Agenzia Complessa di Avezzano, l’apertura degli sportelli, sia veloci che specialistici sulle diverse materie, nei giorni da lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30.