Sap Abruzzo: Giancarlo Manes confermato alla guida della Segreteria regionale

L’Aquila, 4 aprile-– In una gremita e sentita Assemblea Regionale tenutasi, ieri, a L’Aquila, il Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) ha rinnovato la propria Segreteria Regionale, alla presenza del Segretario Generale Stefano Paoloni, del Vice Presidente Sabatino Romano, di numerosi rappresentanti e delegati del sindacato di tutta la regione. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per riaffermare i valori di unità e partecipazione che da sempre caratterizzano il SAP.

Il rinnovamento della Segreteria Regionale è stato il frutto di un ampio confronto democratico, che ha portato alla conferma e all’elezione delle seguenti cariche:

Segretario Regionale: Giancarlo Manes (PE);Segretario Aggiunto: Simone Scimia (AQ);Vice Segretari:Barbara Marinucci (AQ):Mattia Petrucci (TE);Antonello Iadarola (PE);Michele Scarpato (CH);Segretario Amministrativo: Pieremidio Bianchi (AQ);Segretario Organizzativo: Roberto Fallocco (AQ);Responsabile Comunicazioni e Social Media: Domenico Castellani (AQ);Responsabile Sicurezza sul Lavoro Legge 81/08: Luigi Iacurto (PE);

“Questo rinnovato assetto, si legge in una nota, segna un ulteriore passo avanti per il SAP Abruzzo, consolidando una squadra determinata a rappresentare e tutelare con ancora più forza e determinazione i diritti delle donne e degli uomini in divisa.La Segreteria Regionale, in un eccellente mix tra giovani dirigenti e sindacalisti esperti, forte della fiducia ricevuta, continuerà a lavorare con impegno per affrontare le sfide del comparto sicurezza, sostenendo il personale di Polizia nelle sue istanze e promuovendo un dialogo costruttivo con le istituzioni”.