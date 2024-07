Made in Italy: fa tappa in Abruzzo il Roadshow di CNA e Simest

Pescara, la sede della Cna Abruzzo

Pescara, 8 luglio- Sostenere le micro imprese abruzzesi nei processi d’internazionalizzazione, in un momento di particolare delicatezza per chi aspira ad allargare i propri mercati. E’ l’obiettivo della terza tappa del Roadshow organizzato domani a Pescara, nella sede della CNA Abruzzo in via Cetteo Ciglia 8, con inizio alle 11, da CNA Nazionale e CNA Abruzzo in collaborazione con SIMEST, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti che sostiene l’internazionalizzazione delle imprese italiane. «L’iniziativa dell’appuntamento itinerante – spiegano gli organizzatori – è rivolta sia alle imprese già presenti all’estero che a quelle che intendono affacciarsi sui mercati internazionali. Per questo i seminari ospiteranno le testimonianze di imprenditori che hanno già realizzato progetti all’estero».

l tour, che ha preso le mosse da Salerno nello scorso mese di maggio, si concluderà in Sicilia il 12 dicembre prossimo: «Con il roadshow vogliamo valorizzare i tutti i territori italiani che esprimono il valore del made in Italy – ha detto il Presidente Nazionale CNA, Dario Costantini – portando informazioni e sostegno alle imprese nei loro progetti di internazionalizzazione». All’incontro, coordinato dal responsabile per l’internazionalizzazione della CNA Abruzzo, Mirco Mirabilio, prenderanno parte il presidente regionale Savino Saraceni; Il responsabile dell’ Ufficio Promozione e Mercato Internazionale della CNA Nazionale, Antonio Franceschini; la Senior External Relations della Simest, Gabriella Severi.