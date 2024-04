Renzi, bonus Meloni come me?No,una volta sola per pochi 

“Oggi i giornali dicono che Meloni fa come Renzi e da’ 80 euro prima delle Europee. Quanta superficialita’, quante fake news. Il governo Meloni vorrebbe inserire un mini bonus fino a 80 euro sulle tredicesime per i dipendenti che hanno un reddito basso. Una volta all’anno per pochi”.

Matteo Renzi segnala cosi’, su X, che invece il suo governo “ha garantito 80 euro a dieci milioni di famiglie tutti i mesi per dieci anni”. “Magari la Meloni facesse come Renzi. E’ chiara la differenza?”, conclude il leader Iv.