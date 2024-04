“Costruiamo insieme un’Europa di pace lavoro e giustizia sociale“ 

Tante le iniziative per il 1 maggio anche in Abruzzo

Sulmona, 30 aprile- CGIL, CISL e UIL celebreranno la Festa del Lavoro a Monfalcone, un’occasione per riflettere sui temi cruciali della pace, del lavoro e della giustizia sociale, promuovendo un’Europa solidale e inclusiva. Una nutrita delegazione, guidata dal Segretario generale, Giovanni Notaro, composta da dirigenti, delegati, lavoratori, pensionati, delle Federazioni e delle Strutture territoriali della CISL AbruzzoMolise sarà a Monfalcone per partecipare alla festa dei lavoratori.

L’evento avrà luogo in piazza della Repubblica a partire dalle ore 10 del mattino, con gli interventi dei delegati sindacali seguiti dai discorsi dei segretari generali Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri.

“E’ stata scelta Monfalcone per rinnovare l’impegno verso la pace giusta e la democrazia in Europa e nel mondo. L’Europa deve avere un maggiore protagonismo per garantire crescita, sviluppo e tutela del lavoro”, – dichiara Giovanni Notaro, Segretario della CISL AbruzzoMolise. Anche la CISL AbruzzoMolise sarà nella città di Monfalcone perché dobbiamo ripartire dal lavoro per favorire lo sviluppo nei nostri territori, che, oggi, vivono sempre più delle difficoltà economiche e delle crepe sociali. Ripartire dai valori per guidare i processi di transizioni scongiurando il rischio di allargare i margini di disparità e di disuguaglianze già esistenti nelle società grazie ad un’Europa più vicina anche alle regioni. La tornata elettorale rappresenta un’occasione per dare le basi agli Stati uniti d’Europa”.

A Roma, come ogni anno, è stato organizzato lo storico concertone del 1°maggio. L’evento che attira tantissimi giovani per quest’anno si svolgerà al Circo Massimo e vedrà la partecipazione di numerosi artisti e cantanti famosi.

Anche in Abruzzo e in Molise si svolgeranno manifestazioni e iniziative sindacali, culturali e musicali. La Cgil e la Cisl di Chieti hanno organizzato a Vasto una Tavola rotonda per affrontare il tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con l’Assessore della Regione Abruzzo Tiziana Magnacca e il direttore Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro ASL, Alcide Massaro. Al termine dell’incontro ci sarà una kermesse musicale con il gruppo musicale “99 posse”.

A Pescara verrà riproposta l’iniziativa “il lavoratore ideale”. La Provincia, in collaborazione con Cgil-Cisl-Uil-Ugl e Confsal, consegnerà nella Sala dei Marmi, riconoscimenti ai lavoratori che si sono distinti per capacità ed impegno sul lavoro e per la sensibilità e l’attenzione dimostrata verso i problemi sociali. Nella città di Teramo il 30 aprile Cgil e Cisl parteciperanno alla manifestazione dal titolo “Aspettando il Primo Maggio”.

L’evento si aprirà nel pomeriggio con la presentazione di libri e l’approfondimento di alcuni temi, seguirà alle ore 19 l’aperitivo sindacale. La giornata si concluderà con uno spettacolo canoro che vedrà cantanti di fama nazionale, sul palco ci saranno le testimonianze del mondo del lavoro di dirigenti e di delegati sindacali che porteranno il loro contributo sui temi del primo maggio: Europa, Pace, Lavoro e Giustizia sociale.