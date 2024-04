Sulmona, 29 aprile- E’ in prpgramma venerdi prossimo, 10 Maggio, alle ore 15, nell’Aula Consiliare del Comune di Sulmona si svolgerà il sorteggio, in forma pubblica, ai sensi delle previsioni della L.R. 96/1996 e s.m.i., tra i concorrenti che hanno conseguito lo stesso punteggio, ai fini della formulazione della graduatoria definitiva relativa al Bando di concorso integrativo per l’anno 2021 per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.