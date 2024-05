Europee: Iannini  (Fi) apre oggi alle 19 il comitato elettorale a Sulmona

Il candidato: “Lavoro con entusiasmo per servire la collettività, il capoluogo peligno ha un ruolo importante nel territorio provinciale”

Sulmona, 2 maggio-Oggi c’è l’apertura del comitato elettorale di Sulmona dell’architetto aquilano Eliseo Iannini, candidato alle Europee del prossimo mese di giugno nella circoscrizione Meridionale: l’appuntamento è alle 19 in Corso Ovidio n. 123.

All’evento interverranno, tra gli altri, dirigenti azzurri, tra cui il neo assessore regionale Roberto Santangeloe il consigliere regionale Antonietta La Porta confermata a palazzo dell’Emiciclo alle elezioni del 10 marzo scorso.

“Dopo l’ufficializzazione della candidatura, la campagna elettorale sta entrando nel vivo – spiega Iannini- sto affrontando questa avventura con entusiasmo e forza con la motivazione, profonda, di mettermi, dopo una carriera vincente come imprenditore nel campo delle costruzioni, al servizio della collettività di sei regioni. A partire dal mio Abruzzo e dall’Aquila e la mia provincia, di cui Sulmona ha un ruolo importante e riconosciuto – continua l’imprenditore aquilano -. Per questo, insieme al mio staff, ho deciso di aprire una sede nel capoluogo peligno dove poter incontrare i cittadini e registrare le istanze che poi porterò con me a Bruxelles qualora dovessi essere eletto”.