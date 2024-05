 Gdf Scuola Ispettori e Sovrintendenti,Giuramento  dei 1218 allievi Marescialli del 95 corso “Argentera III”

L’Aquila, 3 maggio- Nel suggestivo scenario della piazza d’Armi della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza dell’Aquila, si è tenuta oggi la solenne cerimonia del Giuramento dei 1218 Allievi Marescialli frequentatori del 95° corso “Argentera III”. L’evento si è svolto alla presenza del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e Finanze, On. Lucia Albano, del Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Bruno Buratti, e di numerose Autorità civili, militari e religiose. La cerimonia ha avuto inizio con l’intervento del Comandante dell’Istituto, Gen. D. Gabriele Failla, il quale, rivolgendosi ai familiari, più di cinquemila presenti nella piazza d’armi, ha garantito “che l’impegno della scuola e mio personale é proprio quello di completare la loro maturazione per farli diventare abili ispettori della guardia di finanza e bravi cittadini”. Prima di scandire la formula del giuramento, il Comandante ha concluso il suo discorso con una esortazione agli allievi: “anche dopo la scuola, non fermatevi mai nella vostra crescita: guardate avanti! chi vede solo ostacoli si blocca, ma chi vede bene il percorso continuerà a procedere: non siete qui per temere il futuro, siete qui per plasmarlo!”

È quindi intervenuto il Generale Buratti che ha definito gli allievi, “baricentro dell’attività della Scuola”. “Tutto ruota attorno a questa risorsa fondamentale per il futuro del Corpo” – ha proseguito l’Ispettore per gli Istituti di Istruzione – “Gli allievi sono destinati a divenire professionisti in uniforme. Dovranno dimostrare di essere in grado di vivere da protagonisti il proprio ruolo all’interno di un’organizzazione oggi ampiamente riconosciuta come un modello esemplare di polizia economica e finanziaria. Mi attendo da voi un approccio alla vita in fiamme gialle che sia proattivo, maturo e responsabile. Voi, con la vostra scelta di servire in armi l’Italia, avete deciso di essere protagonisti della nostra società e del nostro e vostro futuro, al servizio dell’Italia e dei cittadini”. Gli allievi, fulcro della Scuola e dell’evento odierno, sono stati i diretti destinatari dell’intervento del Sottosegretario On. Lucia Albano: “lo Stato conta su di voi, con il vostro talento e le vostre competenze che acquisirete in questa prestigiosa Scuola, quali alleati insostituibili per la difesa del bene comune che è la premessa e il fine ultimo di qualsiasi forma di appartenenza nazionale: la cittadinanza responsabile. Una cittadinanza fedele al rispetto delle regole, solidale, disponibile a mettere le proprie capacità al servizio della cosa pubblica”. Gli onori finali e lo sfilamento in parata del Reggimento – in totale 1700 allievi e Istruttori schierati – hanno chiuso la solenne cerimonia, con la quale gli allievi marescialli del 95° corso “Argentera III” sono cosi entrati a pieno titolo nella famiglia delle Fiamme Gialle.

