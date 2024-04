Sulmona: il Comune prepara il regolamento di decoro  e per la convivenza civile

Sergio Berardi, Assessore comunale

Sulmona, 23 aprile– l’Assessore all’Urbanistica e al Centro Storico, Sergio Berardi, ha presentato oggi il regolamento di decoro e per la convivenza civile.

Si tratta di una iniziativa di indubbio interesse quella prmossa dal Comune, attesa da molti anni, che in una città come Sulmona assume ora una certa urgenza tenendo conto del crescente interesse che il turismo negli ultimi tempi sta riserando proprio in una città come Sulmona

L’Assessore ha esposto, in sintesi, la disciplina prevista dal regolamento, che riguarda diversi aspetti della Città, non del solo centro storico e di cui da anni diverse categorie cittadine ne avevano avvertito la necessità, precisando che l’elaborato presentato è aperto al contributo di tutti i cittadini e delle diverse categorie interessate, per giungere ad una stesura definitiva, che possa fissare una disciplina, densa di sostanza e condivisa.

L’Assessore Berardi è stato abbastanza chiaro e propositivo. L’iniziativa del Comune va considerata come una proposta aperta al contributo e alla collaborazione della cittadinanza, delle Associazioni, delle categorie delle diverse attività produttive

Fra i tanti spunti interessanti emerge anche. un organismo: l’Ufficio per il Decoro e la Qualità Urbana che dovrebbe essere istituito per porre ordine alle introduzione degli elementi di arredo degli spazi pubblici e che possa condurre alla formazione di un’immagine della città che sia complessivamente più attraente.