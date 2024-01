Matteo Di Felice è il miglior sprinter abruzzese nella gare indor

Sulmona, 16 gennaio- Matteo Di Felice a Napoli, al Palavesuvio di Ponticelli, vince e stampa un bel 9”43 sui 60 m e diventa il migliore sprinter abruzzese del 2024. Dietro di lui due altri sulmonesi Lorenzo Sito e Mario Bonomo che si piazzano rispettivamente al terzo e quinto posto. Nella gara di Ponticelli, molto affollata, hanno preso parte oltre 50 atleti provenienti dal Centro Italia che nella particolare circostanza hanno voluto valorizzare un Memorial dedicato a Vittorio Savino storico consigliere della Fidal nazionale.

Nella stessa giornata a Rieti anche i fratelli Simone e Daniele Ottaviani hanno ottenuto risultati di prestigio classificandosi al primo posto Simone nei m 60 ostacoli (8”83) e secondo Daniele nel tetrathlon con 2623 punti. La migliore prestazione delle quattro in programma è stata quella dei 60 ostacoli che ha portato al giovane sulmonese, con il tempo di 9”30 848 punti , mentre nelle altre specialità ha ottenuto m. 5.68 nel lungo ( 683 punti), nel peso con m. 12.04 ( 674) e nei m 600 ha migliorato il personale con 1’39”78 (418).

Per questi atleti dell’ ASD Amatori Atletica Serafini si è trattato della prima gara stagionale indoor.

Il prossimo appuntamento per loro e per altri della società sulmonese è fissato per domenica 21gennaio al Palacasali di Ancona. In quella circostanza per molti di loro l’appuntamento è particolarmente importante inquanto servirà a realizzare i minimi previsti per la partecipazione ai Campionati Nazionali del 10 e 11 febbraio.