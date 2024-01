Pratola, sconfitta e polemiche

Pratola Peligna, 6 gennaio – Prima sconfitta della gestione Di Benedetto per il Pratola. I nerostellati cadono contro il Montebello di Bertona. All’Ezio Ricci termina 2-1 tra le polemiche all’indirizzo dell’arbitro Pace, per un gol annullato nei minuti di recupero a Saccoccia. Di Benedetto sceglie il modulo 4-4-2, con Eduardo Cuccurullo all’esordio che va a comporre il tandem d’attacco insieme ad Ezio Coccovilli. 3-5-2 invece per Di Federico.

Giornata grigia e piovosa. Al 7’ arriva subito il vantaggio ospite. Del Ponte sfrutta una disattenzione difensiva e con un pallonetto supera Carosa. Subito lo svantaggio, il Pratola prova la reazione. Di Cristofaro detta i tempi a centrocampo, con Di Cesare che si propone costantemente sulla destra. Al 15’ gran tiro di Eduardo Cuccurullo, l’estremo ospite Costantini è bravo però a respingere. L’attaccante nerostellato svaria su tutto il fronte d’attacco, svolgendo un prezioso lavoro anche in fase di rifinitura. Su una sua iniziativa, al 24’ Di Cesare da posizione defilata chiama ancora una volta Costantini all’intervento. Un minuto più tardi è invece Del Ponte a sfiorare il gol di testa.

Il Pratola pareggia al 27’ con Di Carlo, salito dalle retrovie e abile a sfruttare una carambola in area. I nerostellati soffrono le iniziative del Montebello, che in velocità è in grado di far male. Al 33’ è decisivo Carosa, su una conclusione da distanza ravvicinata di Tucci. E al 35’ l’estremo nerostellato si ripete su un tiro da fuori di Bianchini. Al 44’ arriva il raddoppio del Montebello: Di Simone con un calcio di punizione dal limite firma il 2-1. Al 46’ ospiti ancora vicini al gol, ma Melito sciupa da sottomisura. In avvio di secondo tempo per il Pratola dentro Di Pillo e Saccoccia per Di Cristofaro e Antonio Cuccurullo. Dunque centrocampo ridisegnato da Di Benedetto. E il Pratola ha da subito l’occasione per il pari: l’arbitro ravvisa un fallo ai danni di Di Cesare e concede il rigore ai nerostellati.

Gli ospiti protestano. Si presenta sul dischetto Eduardo Cuccurullo, ma spedisce alto sulla traversa al 5’. I ritmi calano vistosamente. Al 20’ occasione per Del Ponte, che da buona posizione conclude fuori bersaglio. Al 24’ il Pratola sfiora il pari, con un colpo di testa di Eduardo Cuccurullo ben imbeccato da Saccoccia. Davvero buona la prestazione dell’esterno, che con il suo ingresso ha dato maggiore spinta ai suoi in fase offensiva. Alla mezz’ora Di Carlo è costretto ad uscire per infortunio, dopo uno scontro con Costantini in area ospite. Al suo posto entra Isotti, che va a rafforzare il reparto avanzato. Nel finale il direttore di gara decreta un rigore per il Montebello per fallo su Kone in area. Cuni protesta reiteratamente e viene espulso. Ma al 42’ Bucciarelli si fa respingere il tiro dagli undici metri da un Carosa davvero in giornata di grazia.

Nel finale si scaldano gli animi e si accende un parapiglia di fronte alle due panchine. Viene allontanato prima un membro della panchina del Montebello per proteste. Poi rosso anche per Delli Castelli, sempre per proteste al 45’. Si ristabilisce così la parità numerica in campo. In pieno recupero l’episodio del gol annullato a Saccoccia. L’arbitro Pace ravvisa una posizione irregolare di un giocatore del Pratola in area, proprio quando il diagonale del giocatore nerostellato si infila in porta. Vibranti proteste da parte dei giocatori del Pratola, che poi proseguono anche dopo il fischio finale. Seconda vittoria consecutiva per il Montebello, che in attesa dei risultati di domenica aggancia momentaneamente in vetta il Città di Chieti. Pratola che invece esce con l’amaro in bocca.

PRATOLA – MONTEBELLO DI BERTONA 1-2

PRATOLA (4-4-2): Carosa, Rosato, Ibra, Cuccurullo A. (1’st Saccoccia), Di Cioccio, Di Carlo (30’ st Isotti), Passalacqua, Di Cristofaro (1’st Di Pillo), Cuccurullo E., Coccovilli E., Di Cesare. A disp. D’Andrea, Cuni, Di Pillo, Saccoccia, Rossi, Isotti, Liberatore. All. Tiziano Di Benedetto

MONTEBELLO DI BERTONA (3-5-2): Costantini, Rossi, Fidanza, Melito, Bianchini, Kone, Del Ponte, Delli Castelli, Petrucci, Tucci, Di Zio. All. Gabriele Di Federico

ARBITRO: Mario Pace di L’Aquila

RETI: 7’ Del Ponte (M), 27’ Di Carlo (P), 44’ Di Simone (M)

ESPULSI: 42’ st Cuni (P), 45’ st Delli Castelli (M)

NOTE: giornata piovosa

Daniele Rossi