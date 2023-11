Pratola, solo un pari con il Montesilvano

PRATOLA PELIGNA – Tra Pratola e Real Montesilvano termina 1-1. Un digiuno di vittorie che per i nerostellati dura ormai da sette partite. Dunque ancora da rimandare il primo successo in panchina per Guglielmo Isotti, che ha raccolto due punti in tre partite. Il tecnico opta per il modulo 4-2-3-1. Dall’altra parte Sabblone sceglie un 4-3-2-1.

Pomeriggio gelido all’Ezio Ricci. Ci pensa subito Liberatore a scaldare i tifosi pratolani. L’attaccante all’ ‘8 prima si procura e poi realizza un calcio di rigore, portando in vantaggio i suoi. Sulle due corsie Cuni da una parte e Saccoccia dall’altra si propongono in costante proiezione offensiva. Il Pratola è padrone del campo. Simone Coccovilli ci prova dalla distanza, ma il suo tiro termina abbondantemente alto sulla traversa. Sul finire di tempo annullato un gol a Ezio Coccovilli per fuorigioco.

Al 45’ è lo stesso Ezio Coccovilli che sciupa l’occasione per il raddoppio, mandando alto da posizione favorevole. Nella ripresa il Pratola parte subito forte. Di Carlo di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione sfiora il gol. Liberatore si rivela prezioso anche nel lavoro di sponda, per favorire gli inserimenti dei centrocampisti. Al 9’ Ezio Coccovilli ben posizionato colpisce di destro, chiamando il portiere ospite alla respinta. Ma sul momento migliore dei nerostellati, arriva il pareggio ospite al 10’. Inserimento di Evangelista che beffa La Marca con un colpo sotto. Il Pratola accusa il colpo e gli ospiti prendono in mano l’iniziativa.

Al 23’ esce Di Cesare ed entra Matteo Di Cioccio. Al 31’ il Real Montesilvano coglie una traversa, ma il tutto nasce da una posizione di fuorigioco non rilevata dal direttore di gara. Al 35’ Isotti cambia ancora: fuori Simone Coccovilli e dentro Rocco Rossi. Al 39’ il Pratola resta in dieci: espulso Ezio Coccovilli per proteste. La partita si fa più nervosa e pochi minuti più tardi rosso anche per Cuni, per doppia ammonizione. I nerostellati restano addirittura in nove. Così il Real Montesilvano tenta di approfittarne, ma fallisce un’occasionissima al 48’.

Nonostante la doppia inferiorità numerica, il Pratola non demorde: al 49’ su colpo di testa di Pace è decisiva una respinta sulla linea di un difensore ospite. Un’altra occasione per il vantaggio arriva addirittura al 53’, quando Ibra Rrahman colpisce in pieno la traversa con una punizione dalla distanza. Dopo il triplice fischio qualche parapiglia tra i giocatori, che poi però ristabilita la calma rientrano negli spogliatoi. Per il Pratola un nervosismo sintomo soprattutto dei risultati che faticano ad arrivare.

PRATOLA – REAL MONTESILVANO 1-1

PRATOLA (4-2-3-1): La Marca, Saccoccia, Cuni, Rrahman, Di Carlo, Cuccurullo, Di Cristoforo, Simone Coccovilli, Ezio Coccovilli, Di Mattia, Liberatore. A disp. D’Andrea, Rosato, Marco Di Cioccio, Rossi, Di Simone, Matteo Di Cioccio, Di Cesare, Pace, Carducci. All. Guglielmo Isotti

Reti: 8’ Liberatore (P), 10’ st Evangelista

Espulsi: 39’ st Ezio Coccovilli (P), 43’ st Cuni (P)

Arbitro: Franco Sbroglia dell’Aquila

Daniele Rossi