Atletica: Sulmona si candida per i campionati italiani nei m.10.000  su pista

Sulmona, 26 novembre– Sulmona si candida per ottenere dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera i Campionati Italiani dei m 10.000 Assoluti, Promesse e Junior maschili e femminili su pista previsti il 12 maggio 2024. E’ stata l’ASD Amatori Atletica Serafini, attraverso il suo progetto sul turismo sportivo, ad avanzare la proposta di questa assegnazione a Sulmona. La domanda e la voluminosa documentazione è stata già inviata a Roma all’ufficio organizzazione delle manifestazioni nazionali e sembra che abbia già ricevuto il necessario ok da parte della Fidal.

In passato l’ Amatori Serafini ha già avuto dalla Federazione di Atletica l’assegnazione di eventi di prestigio come la Finale Oro (2011) , Finale Argento ( 2013) Finale Bronzo ( 2018) , Campionati Italiani Cadetti (2015) , Finale Coppa Italia ( 2002) e tante alte manifestazioni di grande impatto con i media.

Con i m 10.000 Sulmona tornerebbe al centro dell’attenzione sportiva nazionale, soprattutto perché si tratta di un evento che viene calendarizzato nell’anno delle Olimpiadi di Parigi 1-11 agosto e degli Europei in programma a Roma dal 6 al 12 giugno 2024 .

Nella particolare circostanza, la città di Ovidio, in occasione di questa gara nazionale sarà chiamata ad ospitare oltre a campioni dallo spessore internazionale come Crippa tra i maschi e Battocletti tra le femmine, anche un elevato numero di appassionati di atletica .

Dita incrociate per questo evento che non mancherà di dare ancora una volta una forte spinta al turismo territoriale. Per quanto riguarda lo sport resta un veicolo di attrazione non solo per gli appassionati di atletica ma anche per i giovani e i loro genitori.