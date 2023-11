La Samb vince e lancia la sfida al Chieti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una vittoria per mantenere la testa solitaria della classifica. Ma soprattutto per arrivare al confronto diretto di domenica prossima a Chieti nel migliore dei modi. Al Riviera delle palme di fronte a quasi cinquemila spettatori, la Sambenedettese si impone per 3-0 sulla Matese. Una partita controllata dai rossoblù dall’inizio alla fine. Si configura così un vero e proprio testa a testa con i teatini, che restano in scia con la vittoria conquistata a Riccione. Nella Sambenedettese Battista parte ancora da titolare. Paolini ancora fuori, ma sulla via del recupero. Scimia non convocato per un attacco febbrile accusato nella notte.

Matese schierato con il 4-2-3-1, con Napoletano unica punta. La Samb prova da subito a fare la partita, con la Matese che chiude tutti i varchi. Al 22’ occasione per Battista, che si fa parare una conclusione ravvicinata da Palombo. L’esterno si propone sempre sulla sinistra, cercando spesso lo scambio con Pagliari che si sovrappone sulla stessa corsia. Al 41’ la sblocca Tomassini, che sfrutta un cross basso di Barberini dalla destra mettendo in rete da due passi. Nel secondo tempo Cardoni prova spesso a sfondare sulla destra. Al 12’ Tomassini si invola verso la porta sfruttando un lancio di Arrigoni. L’attaccante viene spinto da Guarinoi. L’arbitro fischia il rigore e per il difensore c’è solo il giallo. Non è stata considerata la chiara occasione da gol. Al 13’ Arrigoni trasforma dagli undici metri, con Palombo che intuisce e riesce solo a sfiorare il pallone. Sul 2-0 si aprono gli spazi e la Samb dilaga. Al 22’ Cardoni con una conclusione dalla distanza colpisce la traversa.

Al 25’ Tomassini esce claudicante per lasciare il posto a Romairone. Al 29’ l’unica vera occasione per gli ospiti: una punizione di Ricciardi molto insidiosa sul primo palo, che chiama Coco alla deviazione in angolo. Al 33’ Pagliari finalizza una splendida combinazione con Romairone e firma il 3-0 che chiude la partita. Al termine del match soddisfazione per il tecnico Maurizio Lauro: «Abbiamo giocato bene, siamo stati bravi noi ad avere pazienza. Siamo stati più puliti. Sul gol è stato bravo Pagliari, è stata una bella azione. A Danilo Alessandro è mancato solo il gol. Dobbiamo essere noi bravi ad attaccare gli spazi, oggi avevamo un uomo in più come Tomassini. Purtroppo Scimia ha avuto un problema stanotte. È la prima volta che giochiamo con un trequartista. È una soluzione che non mi era piaciuta in settimana. Giocando a due a centrocampo si fa più fatica con Arrigoni e Barberini. Di mercato non abbiamo ancora parlato con il Direttore. Questa è una rosa competitiva. Manca qualcosa a metà campo, magari un under».

Poi il pensiero inevitabilmente va alla sfida di domenica prossima: «Con il Chieti sarà una partita come le altre, con un avversario forte. A Chieti ho fatto il mio primo anno da professionista con la promozione in C1. Uno degli anni più belli della mia carriera». Si sofferma con i giornalisti anche il presidente Vittorio Massi: «Vedere tutte queste persone era quello che volevo. È stato un sogno che si è avverato e lavoriamo per mantenerlo. Oggi ho visto calcio palla a terra e un tifo unico. Menomale che abbiamo questo campo e la palla si può giocare. La squadra ha dimostrato di essere la Sambenedettese». Il presidente ha voluto anche fare chiarezza sulla vicenda della riqualificazione dello stadio: «Col vice sindaco (in tribuna, ndr) abbiamo parlato della partita con il Chieti. Io non vengo chiamato da nessuno al Comune, mando i miei tecnici. Il progetto del Riviera sta lì ed è bellissimo.

Per il Ciarrocchi si vedrà al consiglio comunale. Con il Ciarrocchi si potrà lavorare sul settore giovanile. Le voci che dicono che ho venduto la Samb mi danno fastidio. Dopo tutto quello che ho fatto dovrei cedere la Samb? Escono tutti adesso che vogliono la società. A primavera se andiamo bene qui ci saranno diecimila spettatori». Adesso la Samb è attesa da un trittico importante: prima il Chieti, poi sarà la volta di L’Aquila e Campobasso. Una serie di tre scontri diretti da non fallire. A partire da domenica, una sfida attesissima dalle due tifoserie. Ci si gioca il primato. Chieti-Samb è già iniziata.

SAMBENEDETTESE-MATESE 3-0

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Coco, Pagliari (46’ st Orfano), Sbardella, Arrigoni, Tomassini (25’ st Romairone), Alessandro, Battista (38’ st Chiatante) , Barberini (37’ st Evangelisti), Zoboletti (45’ st Lonardo), Sirri, Cardoni. A disp. Pinto, Pezzola, Evangelisti, Romairone, Pietropaolo, Buonavoglia, Chiatante, Orfano, Lonardo. All. Maurizio Lauro

MATESE (4-2-3-1): Palombo, Santoni (30’ st Lancellotti), Lesi, Ricciardi, Gagliardini, Guarinoi, Minasi (11’ st Marcucci), Gomis (14’ st Iadaresta), Iacovoni (30’ st De Lucia) , Napoletano (34’ st De Martino), Bracaglia. A disp. Verzamanis, De Lucia, Marcucci, Langellotti, Russo, D’Andrea, Passewe, Iadaresta, De Martino. All. Corrado Urbano

ARBITRO: Gabriele Sciolti di Lecce; assistenti: Minerva e Cantatore

RETI: 41’ Tomassini (S), 13’ st Arrigoni su rig. (S), 33’ st Pagliari (S)

AMMONITI: Gagliardini (M), Gomis (M)

NOTE: 4724 spettatori (27 tifosi ospiti)

Daniele Rossi