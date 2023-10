Magneti Marelli, governo risponde a interrogazione: ma tutti scontenti Fina(Pd), Di Girolamo (M5S). E gli altri ?

Aula del Senato





Sulmona, 12 ottobre- “Sullo stabilimento Magneti Marelli di Sulmona la risposta del governo non ci soddisfa, continueremo a seguire la questione per tenere alta l’attenzione. E’ dovere delle istituzioni accompagnare questa fase per non lasciare indietro nessuno e per farlo occorre una vera strategia che non è contemplata nella risposta interlocutoria dell’esecutivo. Occorre una politica economica che riesca a cambiare la produzione senza permettere che si perdano posti di lavoro anzi, creandone di nuovi. E’ tempo di affrontare questa discussione, anche in Parlamento”: lo ha detto il senatore del Partito Democratico Michele Fina replicando in Aula a Fausta Bergamotto, sottosegretaria alle Imprese e al Made in Italy, che ha risposto per conto del governo a un’interrogazione (primo firmatario Fina) sulla situazione dello stabilimento Magneti Marelli di Sulmona.Nell’interrogazione al ministro Adolfo Urso, depositata nel luglio scorso nei giorni della protesta sindacale, si chiedeva conto delle iniziative per la tutela della produzione e dell’occupazione nello stabilimento di Sulmona e nell’indotto.Fina ha ricordato nel suo intervento che il prossimo anno alla Magneti Marelli “sono previsti cento esuberi. C’è stato un sensibile contenimento visto che inizialmente ne erano previsti 135 e fa il paio con la chiusura del contratto di solidarietà: notizie apparentemente positive ma che non devono far abbassare la guardia. I dati positivi di questi giorni sull’occupazione sono determinati da periodi di recupero che sono stati caratterizzati da risparmi, né può rassicurare l’annuncio di presunte nuove produzioni visto che non vi è chiarezza e che queste sconterebbero la grave carenza di manutenzione dello stabilimento peligno. Si sono già registrate pesanti contrazioni della produzione e si è patito il rallentamento della fornitura di semiconduttori nel periodo della pandemia. Nel corso dello sciopero del 10 luglio ero ai cancelli della fabbrica e ho avuto modo di ascoltare le lavoratrici e i lavoratori, ma non c’erano esponenti del governo e della maggioranza. Il consiglio è di seguire questa e altre questioni analoghe con maggiore attenzione”.

“Nella seduta di oggi dell’Aula del Senato il governo ha risposto all’interrogazione che avevo presentato qualche mese fa per chiedere all’esecutivo di impegnarsi per la tutela dei livelli occupazionali e produttivi della Marelli di Sulmona”.

Così la senatrice sulmonese Gabriella Di Girolamo a commento della risposta data dall’esecutivo all’atto di sindacato ispettivo con carattere d’urgenza da lei stessa presentato lo scorso mese di luglio.

“La risposta del ministero è arrivata a cose fatte e in pratica hanno risposto sul recente passato. In sintesi, un resoconto di cose note e per le quali il governo Meloni non può certo rivendicare meriti. Sappiamo infatti ormai da qualche settimana quali siano state le decisioni di Stellantis sulla fabbrica abruzzese, decisioni che hanno fatto tirare un sospiro di sollievo a operai e famiglie. Un risultato ottenuto grazie alla battaglia che gli stessi operai e le organizzazioni sindacali hanno combattuto in questi mesi.

“Ma – continua la senatrice Di Girolamo – è il futuro che da sempre preoccupa i tanti lavoratori della Marelli di Sulmona, e di futuro il governo non ha affatto parlato nella sua risposta di oggi”.

Il settore è di fondamentale importanza per la tenuta socio-economica abruzzese e lo stabilimento di Sulmona lo è per la Valle Peligna e per l’intera regione.

Nella mia replica ho chiesto al governo maggiore impegno e attenzione e di pianificare per quanto possibile delle strategie future che tengano conto delle numerose variabili in campo.

“Io – conclude la senatrice – continuerò a fare la mia parte e mi adopererò con tutti i mezzi a mia disposizione, come fatto finora, per tenere alta l’attenzione sulla questione”.