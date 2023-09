Pratola, avvio con il botto

Pratola, 24 settembre- – Esordio casalingo con vittoria per il Pratola. I nerostellati si impongono per 3-0 sul Rapid. Gli uomini di Vincenzo Saccoccia viaggiano così a punteggio pieno: sei punti in due partite.

Il Pratola la sblocca già nel primo tempo, grazie a capitan Di Carlo. Nella ripresa chiude i conti Simone Coccovilli, autore di una doppietta. Al termine del match, il presidente Giordano Torrini esprime tutta la sua soddisfazione: «Contenti della buona partenza, due risultati utili con due squadre ben organizzate».

Dopo la cavalcata vincente dello scorso anno, culminata con il successo nel campionato di Terza Categoria, i nerostellati proveranno a ripetersi anche in questo girone C di Seconda Categoria.

«Quest’anno abbiamo puntato su un mix di giocatori giovani e di esperienza. Abbiamo un organico completo e ci sono tutti i presupposti per fare bene», spiega Torrini. Per l’attacco figurano due grossi calibri come Maxi Palombizio e Antonio Cuccurullo. Che si aggiungono all’esperienza di Carosa tra i pali e alla riconferma di Di Carlo in difesa. Riconfermato anche Guglielmo Isotti, grande artefice della promozione dello scorso anno. Ma in questa stagione nelle vesti di collaboratore tecnico. Insomma, una rosa di spessore. Per un campionato dove i peligni reciteranno di certo un ruolo da protagonista.

Nel match di sabato si è vista anche una buona cornice di pubblico all’Ezio Ricci. Cori, fumogeni e bandiere per sostenere i ragazzi di Saccoccia. La città di Pratola ha apprezzato il progetto di questa società. Un’idea nata lo scorso anno per riportare il calcio a Pratola Peligna. Dopo anni travagliati, culminati con il fallimento dei Nerostellati. Così un gruppo di ragazzi del posto, capitanati dal presidente Giordano Torrini, ha ricostruito questa società sportiva. Già da quest’estate il sodalizio nerostellato ha voluto chiamare a raccolta la città.

Lo ha fatto con la “Festa del calcio”. Una serata all’insegna dello sport e del divertimento andata in scena lo scorso 25 agosto in piazza Nazario Sauro. Del resto Pratola può vantare una tradizione calcistica di tutto rispetto. E l’obiettivo di questa società è stato fin dal principio quello di riuscire a coinvolgere il tessuto sociale per riportare in alto questa gloriosa società.

Un sodalizio che può vantare ben 113 anni di storia. Dunque entusiasmo e aggregazione. Questa la ricetta per far rivivere ai nerostellati i fasti del passato.

Daniele Rossi