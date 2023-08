Il campione del  mondo Giammarco Tamberi nel 2011 gareggiò sulla pista di atletica di Sulmona

Sulmona, 24 agosto– In questi giorni è esplosa con forza la notorietà del saltatore in alto Gianmarco Tamberi per aver vinto a Budapest i Campionati Mondiali di atletica e per aver stabilito nello stesso giorno con la misura di m. 2,36 la migliore prestazione stagionale mondiale ed Italiana. Nel 2011, in occasione della Finale Oro , organizzata a Sulmona dall’ASD Amatori Atletica Serafini, l’attuale campione del mondo, allora molto giovane , reduce dai Campionati Europei juniores dove conquistò un ben augurante terzo posto, partecipò alla competizione sulmonese con la società Atletica Vomano.

A Sulmona, Tamberi, non vinse la sua gara di salto in alto, si classificò con 2,16 al terzo posto dopo Filippo Ciampoli (esercito ) e Nicola Ciotti ( carabinieri) attuale allenatore dopo il “divorzio” con suo padre che lo aveva seguito fino al 2022. Anche sulla pista ovidiana ” Gimbo “ dimostrò espressioni simpaticamente goliardiche presentandosi in pedana con un look particolare: barba e mezza testa rasata e l’altra metà no.

L’attuale campione del Mondo è rimasto amico dell’ASD Amatori Atletica Serafini e di tutti i suoi tesserati tant’è che al raduno del 2022 ad Ancona volle simpaticamente intrattenersi con i giovani della società sulmonese e scambiare con loro una serie di battute che nella particolare circostanza furono ritenute importanti per il rapporto di amicizia che appunto Sulmona aveva saputo costruire con un campione di tal portata.