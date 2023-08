Atletica: campionato regionale a Sulmona il 2-3 settembre

Sulmona,23 agosto– Sulmona è stata scelta dal Comitato Regionale FIDAL Abruzzo per selezionare gli atleti che formeranno la rappresentativa impegnata ai Campionati Italiani cadetti il 7 – 8 ottobre 2023.Il consiglio regionale ha “ puntato “ la sua scelta sulla pista del Complesso sportivo “N. Serafini “ inserendo nel programma-gare i campionati regionali in modo da consentire al Fiduciario Tecnico la scelta dei migliori atleti che poi andranno a comporre la squadra che parteciperà oltre agli italiani, come abbiamo detto, anche al Meeting Nazionale Musacchio organizzato il 17 settembre a Campobasso. Quindi Sulmona il 2 e 3 sarà al centro dell’attenzione dell’atletica abruzzese e, considerando l’importanza che riveste questa manifestazione, arriveranno nella città di Ovidio oltre 400 atleti ed atlete provenienti da tutto l’Abruzzo.

Ad un appuntamento così importante non mancheranno i ragazzi dell’ASD Amatori Atletica Serafini che nella particolare circostanza cercheranno di conquistare oltre al titolo di “campione regionale 2023 “ anche un posto nella rappresentativa che, appunto, sarà impegnata nel Lazio ai campionati di ottobre. Gli atleti sulmonesi che saranno presenti nel weekend del 2 e 3 settembre sono: m. 100 ostacoli e alto Simone Ottaviani; 300 ostacoli Riccardo Carrozza; m 80 piani e giavellotto Matteo Di Felice; m 80 e lungo Lorenzo Sito; peso e disco Matteo Tiriticco; m1000 Antony Di Fiore .

Al femminile nei m 80 piani Ilaria Ranalli; m 1200 siepi Matilde Valente, m 1000 Maria Elezi, m 300 Giorgia Portaluri, disco e peso Susanna Antonelli , giavellotto Sofia Carnevale, m 80 e lungo Lisa Cagnone , m 80 Flavia Bonaventura.