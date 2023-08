E’ morto Giandonato Morra

Sulmona, 5 agosto– Lutto nel mondo della la politica abruzzese. Si è spento oggi all’età di 64 anni Giandonato Morra. Da tempo lottava contro una grave malattia.Avvocato, già Consigliere e assessore regionale ai Trasporti,Demanio e Sicurezza stradale nella IX legislatura con Chiodi Presidente si era sempre distinto per la sua preparazione, competenza e soprattutto per la signorilità nei suoi comportamenti anche quando il confronto politico diventava caldo.

Uomo da sempre legato alla destra attualmente era Difensore Civico regionale.Lascia la moglie e due figli. Unanime il cordoglio del mondo politico abruzzese. In un messaggio il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri ha scritto “Mi unisco al dolore della famiglia dell’avvocato Morra. Uomo di grande valore istituzionale. Il suo ultimo incarico come Difensore Civico di Regione Abruzzo, che ho avuto l’onore di avallare sottoscrivendone nel 2021 l’atto di nomina, ha confermato la serietà e la preparazione sui temi giuridico-amministrativi. Solo l’aggravarsi delle sue condizioni di salute lo aveva allontanato ultimamente dai palazzi del Consiglio regionale. E’ stato negli ultimi anni presidio di giustizia e consulenza per tutti i cittadini abruzzesi che si sono avvalsi della competenza del suo ufficio”.