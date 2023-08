Due serate di teatro con “I Buonavoglia” a Bugnara e Villalago

Sulmona,5 agosto– Due serate all’insegna del teatro. Da vivere insieme alla compagnia dei “Buonavoglia”. La commedia “Pandemia pandetua” andrà in scena prima a Bugnara e poi a Villalago. Lunedì 7 agosto teatro sotto le stelle in piazza Santissimo Rosario a Bugnara.

Lo spettacolo è stato inserito nel fitto cartellone di eventi dell’estate 2023. Mercoledì 9 agosto si replicherà a Villalago, all’interno della moderna Sala Polifunzionale San Domenico. La commedia è stata ideata e diretta da Enea Di Ianni. E nasce con la finalità di far divertire, ma nel contempo anche di far riflettere. Infatti la storia ci fa rivivere i difficili giorni della pandemia. Quelli legati al lock down, che ci hanno tenuto relegati in casa. È quello che nella commedia accade a due coppie di novelli sposi, di ritorno dal viaggio di nozze. Tutti reclusi, causa quarantena. Un isolamento forzato nel corso del quale accadrà davvero di tutto.

“Pandemia pandetua” è scritta rigorosamente in dialetto abruzzese. Più segnatamente si è andata a realizzare una commistione tra sulmonese e villalaghese. «Quello di “Pandemia pandetua” è un messaggio d’amore. – spiega Di Ianni – Messaggio nato da una catastrofe. Il problema è quello di incoraggiare gli esseri umani verso l’amore. C’è un vecchio detto villalaghese che dice “la vita è un’ affacciata di finestra”». Da sottolineare anche il profondo legame con il territorio: «Portare lo spettacolo nella Valle del Sagittario significa continuare il lavoro che stanno facendo altre associazioni culturali. – continua Di Ianni – Mettere insieme le riflessioni e le nostre risorse. Tutto questo per cominciare a creare un legame, la Valle ha bisogno di solidarietà e noi vogliamo cominciare con quest’atto d’amore».

Tra l’altro il ricavato dei fondi dello spettacolo sarà destinato al progetto “Custodi per un giorno”. Si tratta di un’iniziativa che vedrà come protagonisti i ragazzi diversamente abili, da impiegare nei luoghi di arte e di culto della città di Sulmona. Progetto che si avvale della collaborazione del Comune di Sulmona e del Vescovado della diocesi di Sulmona-Valva. La compagnia dei “Buonavoglia” nasce nel 2010 a Sulmona.

L’iniziativa è stata dello stesso Enea Di Ianni ed è partita all’interno dell’Istituto Comprensivo Lombardo Radice da lui diretto. L’obiettivo è quello di fare del teatro un mezzo di aggregazione, oltre che di diffusione culturale. Attività teatrale attraverso cui contribuire al fine nobile della solidarietà e della beneficenza.

Daniele Rossi