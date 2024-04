Sulmona: recupero Palazzo Portoghesi,arriva risoluzione  Verrecchia (Fdi). E gli altri ?

Dopo anni di attesa ( almeno 7), promesse non mantenute, chiacchiere a vuoto, con un Consiglio Comunale (intero) distratto su questo problema ora arriva in Consiglio regionale questa iniziativa del Consigliere marsicano sulla struttura della nostra città. Un documento politico importante all’attenzione dell’Assemblea dal quale fose sarà possibile capire tante cose. Vedremo-

Sulmona, il cancello d’ingresso a Palazzo Portoghesi (p.azza Venezuela) chiuso dal 2017

Sulmona, 20 aprile- “Il recupero di palazzo Portoghesi darebbe alla città di Sulmona la possibilità di poter, dopo anni, usufruire nuovamente di uno spazio di cultura, di storia, di tradizione e socialità, al servizio dei cittadini. Per questa ragione, come da impegni assunti in campagna elettorale, ho presentato una risoluzione che impegna la Giunta regionale ad attivare e sostenere ogni necessaria attività al fine di risolvere le criticità relative alla mancata agibilità della struttura di particolare valore architettonico”. Lo comunica Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale.

“Realizzato negli anni ’70 – spiega il Consigliere – da un progettista di fama mondiale, Paolo Portoghesi,scomparso lo scorso anno, l’edificio in piazza Venezuela è stato sede dell’Agenzia di promozione culturale regionale, dell’annessa biblioteca regionale e del centro regionale Beni culturali, fino alla chiusura avvenuta nel 2017, divenendo negli anni un vero e proprio luogo di aggregazione che ha ospitato migliaia di utenti tra studiosi, studenti, ricercatori ed associazioni culturali. Va da sé – argomenta Verrecchia – come tale spazio, prezioso per il territorio, vada reso di nuovo fruibile, anche in considerazione dell’attuale carenza nella città ovidiana di strutture dedicate a biblioteche, aule di studio ed a servizi utili al sostegno delle quotidiane esigenze di formazione e d’informazione costante dei cittadini. Sono certo che il governo regionale, che ha già chiarito quali interventi di natura strutturale e di consolidamento occorrono, porterà a termine l’obiettivo di restituire palazzo Portoghesi alla collettività”, conclude Verrecchia.