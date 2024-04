 Sulmona:evento ‘Il pomodoro per la ricerca’ – Fondazione Veronesi. Davvero un bel successo!

Sulmona, 22 aprile-Grande successo nella giornata di ieri per l’evento “Il pomodoro per la Ricerca”.Un’iniziativa di Fondazione Veronesi per finanziare la ricerca sui tumori pediatrici.

Una raccolta fondi che trasforma un semplice gesto quotidiano in un potente strumento di cambiamento, un aiuto concreto dato a bambini e adolescenti che affrontano un tumore.

Con un porte aperte da parte della società di servizi New Medical Center di Sulmona, sono stati 40 i bambini che hanno avuto accesso alle visite gratuite con gli specialisti Dott.ssa Gianna Tollis (Pediatra), Dott. Pierpaolo Restaino (Otorinolaringoiatra), Dott. Livio Di Ianni e Dott.ssa Giulia Bonasia (Patologie muscolo-scheletriche dell’età evolutiva) e Dott. Lucio Iezzi (Osteopata).

Una mattinata dedicata alla prevenzione con specialisti volontari che hanno messo in campo tutta la loro esperienza e professionalità e che ringraziamento infinitamente. Nel pomeriggio, l’evento è proseguito con l’animazione e l’intrattenimento dei ragazzi della PlayZone di Sulmona che hanno regalato sorrisi e gioia ai più piccoli.

Dalla testimonianza di una mamma che ha aderito a questa iniziativa: “Oggi abbiamo partecipato all’iniziativa Il pomodoro per la Ricerca, in favore della Fondazione Veronesi, organizzata da New Medical Center. Una giornata dedicata alla cura e al divertimento di tutti i bambini. Complimenti ai medici, agli organizzatori e agli animatori di PlayZone. Una realtà davvero preziosa per Sulmona e per questi tempi. Grazie.”

“Con l’occasione – spiegano gli organizzatori- ringraziamo anche tutti gli sponsor e le attività che in qualche modo hanno partecipato e fatto si che si realizzasse questo importante evento:

– PlayZone Sulmona

– Proloco di Bugnara

– Casa Funeraria Caliendo – Celestial

– Fabbrica Confetti Rapone Sulmona

– Torta del Lupo di Pretoro

– Ottica Ammazzalorso

– Ortofrutta Terzini

Al prossimo anno, grazie di cuore a tutti! “