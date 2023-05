E’ di Bugnara l’atleta piu’ veloce d’Abruzzo nei 100 metri piani

Sulmona, 22 maggio– Questo ragazzo di Bugnara, tesserato con l’ASD Amatori Atletica Serafini, è l’atleta più veloce d’Abruzzo sulla distanza dei 100 m piani.

Nella cronaca del giorno dopo, diciamo subito, che Stefano Fortunato, 17 anni studente al Liceo Scientifico Fermi, ha riscoperto le sue immense qualità di talento genuino stabilendo con 11”07 elettrica la migliore prestazione abruzzese 2023. Questo risultato ha un valore nazionale in quanto nel ranking dei 100 m Stefano si colloca tra i migliori undici sprinter d’Italia.

L’11”07 consente anche al forte velocista bugnarese di ottenere lo standard fissato dalla FIDAL per partecipare ai Campionati Italiani in programma a Caorle, provincia di Venezia, dal 23 al 25 giugno prossimi. Lo splendido risultato ottenuto da Fortunato ci consente di ricordare che anche in passato Sulmona ha sempre dato molto alla velocità consentendo agli atleti dell’Amatori Serafini di vestire la maglia azzurra negli appuntamenti più importanti.

Nella stessa manifestazione si sono migliorati Villani Lorenzo (12”22), Antonio Caldarozzi ( 12”62) , Carmine Bucci (12”74) e Giulia Cutarella (13”27) . Nei 400m invece Serena Di Renzo ha corso il giro di pista in 1’00”90 dietro Francesca Orfeo che ha vinto con 57”86.