Podismo: oggi    sesta edizione dell’Urban Trail Pescinese tra natura, cultura e solidarietà

Pescina, 21 maggio– L’appuntamento con l’Urban Trail Pescinese è per domenica 21 maggio a Pescina tra le meravigliose strade del centro storico che diedero i natali al cardinale Giulio Raimondo Mazzarino ed al grandissimo scrittore Ignazio Silone.

Il tutto come da tradizione per merito degli organizzatori dell’Asd Plus Ultra tra natura, cultura e solidarietà. Un’edizione quella di quest’anno ricca di contenuti extra-sportivi con la possibilità di visitare la Torre Piccolomini, la tomba di Ignazio Silone, il museo Mazzarino e la casa museo di Ignazio Silone.

Sul lato tecnico-sportivo e nel contesto del calendario Corrimarsica UISP, la gara competitiva è di 10 chilometri (80% asfalto e 20% sterrato) con partenza alle 10:00 in via medaglia d’oro Alfredo Barbati. Sono previste premiazioni per i primi tre assoluti e di categoria uomini e donne, premi per le tre società con minimo 10 atleti al traguardo e un ricco ristoro in zona traguardo presso la sede degli alpin