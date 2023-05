A Sulmona i campionati regionali individuali e di società assoluti

Sulmona,18 maggio-Ancora Sulmona al centro dell’atletica abruzzese con i Campionati Regionali Assoluti e di società. La manifestazione assegnata dal Comitato Regionale FIDAL all’ASD Amatori Atletica Serafini si svolgerà sabato 20 e domenica 21 prossimi. Le gare di Sulmona oltre ad avere un’ importanza per i risultati che arriveranno, serviranno anche per l’assegnazione del titolo di “ Campione regionale 2023” . Gli atleti schierati dalle varie società saranno chiamati a realizzare i punteggi che consentiranno alle proprie associazioni di entrare nelle classifiche e conquistare la Finale Nazionale in programma nelle varie sedi l’11 e il 12 giugno. Questo fa capire che sulla pista di Sulmona nel fine settimana saranno presenti i migliori specialisti che attualmente figurano nei primi posti delle graduatorie federali.

A questa competizione non mancherà la presenza qualificata di una squadra composta da atleti dell’Amatori Serafini. La società ovidiana ha privilegiato le gare di velocità affidandosi a Stefano Fortunato ( 100- 200) , Giulia Cutarella (100 -200) , Serena Di Renzo (400), Antonio Caldarozzi ( 100 ), Lorenzo Villani ( 100 – 200) e Carmine Bucci (100).

Quest’anno la manifestazione di Sulmona oltre agli atleti abruzzesi ospiterà anche le società del Molise che hanno in Isernia e Campobasso i punti di riferimento.

L’inizio delle due giornate è previsto alle 15.45 con i 110 ostacoli , mentre sarà la marcia a chiudere il programma alle 19.00.