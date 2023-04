Sulmona, quarto posto ma senza play-off

Sulmona, 4 aprile– È arrivata un’altra vittoria. E con questa fanno tre successi di fila. Non si ferma più questo Sulmona. 4-2 sull’Angolana in un match di alta classifica. I biancorossi sono riusciti a ribaltarla. Grazie soprattutto a Romano Puglielli, autore di una doppietta. Nel mezzo il gol dell’ex firmato da Alessandro Pendenza. Che ha trasformato un rigore per i nerazzurri. Per lui, beccato dal pubblico di casa, anche un’esultanza polemica.

Grande spavento invece per Lombardo, per una botta alla testa. Il giocatore è stato soccorso inizialmente dal dottor Luciano Marinucci e successivamente è stato trasportato in ospedale con l’ambulanza. Per fortuna l’allarme è rientrato e non ci sono state grosse conseguenze. A conti fatti, quella contro l’Angolana è stata una vittoria che ha avvantaggiato il Giulianova. I giallorossi, grazie al successo sul Capistrello, si sono assicurati i play-off nazionali. Infatti gli uomini di Cerasi hanno aumentato il vantaggio nei confronti proprio dell’Angolana, terza e staccata adesso di 14 lunghezze a due giornate dal termine. Dunque i play-off non si disputeranno.

Ma il Sulmona si gode questo quarto posto in coabitazione con la Torrese. La penultima giornata verrà anticipata tutta al sabato. I biancorossi saranno di scena ad Alba Adriatica. La formazione di Vagnoni avrà bisogno di punti per uscire dalla zona play-out. Di certo avrà maggiori motivazioni rispetto agli ovidiani. Che ormai non hanno più nulla da chiedere a questo campionato. Ma che sicuramente non vorranno sfigurare, anche alla luce dell’ottimo girone di ritorno che sono stati in grado di disputare. Gli albensi uscirono vittoriosi nel match di andata.

Al Pallozzi terminò 1-2. Ma quello era un altro Sulmona. Adesso i biancorossi sono una squadra solida e compatta. Che sta dimostrando tutto il suo valore anche di fronte ad avversari di rango come è successo domenica scorsa. Inoltre da quel che trapela, la Pescara Calcio si è detta molto soddisfatta dell’accoglienza riservata dalla città di Sulmona e dalle sue strutture. È piaciuto molto lo stadio Pallozzi, collocato al centro della città e con un manto in erba sintetica di ultima generazione.

La promessa è quella di una nuova amichevole da disputare a Sulmona questa estate, nel corso della preparazione estiva. Anche questa è senza dubbio una bella soddisfazione per la società biancorossa.

Daniele Rossi