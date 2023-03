Sulmona, grande festa per l’amichevole con il Pescara

Sulmona, 31 marzo– Grande festa al Pallozzi per la tanto attesa amichevole contro il Pescara. Del resto per tutta la settimana non si era parlato d’altro. Ed è stata anche l’occasione per rievocare i fasti del passato. Sulle pagine social dell’Ovidiana Sulmona sono comparsi foto e articoli della squadra biancorossa degli anni Settanta e Ottanta. L’incontro amichevole è stato reso possibile grazie agli ottimi rapporti che legano il vice presidente del Sulmona Alessandro Lancia al presidente del Pescara Daniele Sebastiani.

Rapporti che certamente proseguiranno anche in futuro, per dare vita ad un’importante collaborazione. Dunque per il Sulmona non solo la vetrina di un’amichevole di prestigio, ma potrebbe nascere qualcosa di più. Soprattutto per quanto riguarda la crescita e la valorizzazione dei giovani prospetti del vivaio biancazzurro. La Pescara Calcio negli anni ha realizzato diverse partnership con le società del territorio che militano nelle categorie inferiori. Questo per il Sulmona può rappresentare un valore aggiunto, per rafforzare il proprio progetto e porsi degli obiettivi ancora più ambiziosi. Per la cronaca, l’amichevole è terminata 6-0 per i biancazzurri.

Di fronte a circa 600 spettatori che hanno gremito le tribune. Per Zeman sono arrivate indicazioni interessanti in vista della partita di domenica contro la Virtus Francavilla. Sugli scudi soprattutto Vergani e Merola, autori di due doppiette. Aloi, schierato in posizione di play, quasi certamente andrà a sostituire l’infortunato Palmiero nel match di domenica. La mano del boemo sta iniziando a vedersi. Come emerso anche dalle ultime uscite dei biancazzurri. Dove si è vista una squadra in netta crescita. L’obiettivo resta quello di giocarsi la promozione nei play-off. Al termine dell’amichevole è andato in scena il “Trofeo della Solidarietà”.

Un torneo che ha visto protagonisti i piccoli calciatori delle società Olympia Cedas, Gymnopedie, Accademia Peligna, Valle Peligna e Pescara. I fondi raccolti sono stati devoluti al “Piccolo Principe” di Pescara. L’associazione si occupa dei minori vittime di abusi e maltrattamenti. Nel post-partita bagno di folla per i biancazzurri. E soprattutto per Zeman. Come era facilmente immaginabile. Tanti i tifosi che sono andati dal boemo a caccia di un selfie. Inoltre a Sulmona era presente la dirigenza biancazzurra al gran completo. Non sono voluti mancare il presidente Sebastiani e il ds Delli Carri. È stata l’occasione per uno scambio di convenevoli con i dirigenti ovidiani e il presidente De Deo.

Domenica intanto ci si rituffa in campionato. Al Pallozzi sarà di scena la Renato Curi Angolana, terza forza del torneo. La squadra di Miani vive un momento difficile. La vittoria manca da ben sei turni. E il ritardo dal Giulianova è salito a 11 punti. Allo stato attuale i giallorossi accederebbero direttamente alla fase nazionale dei play-off. In ogni caso quella dell’Angolana è comunque una stagione al di sopra delle aspettative. I nerazzurri sono la vera e propria rivelazione di questo torneo. E da dicembre hanno potuto contare anche sull’apporto dell’ex Alessandro Pendenza, che ha realizzato finora 5 gol in maglia nerazzurra.

Il Sulmona, di contro, vorrà proseguire la sua marcia. La squadra di Mecomonaco ha ottenuto due vittorie consecutive, che l’hanno portata al quarto posto in classifica. Ottimo il rendimento anche in fase realizzativa, con dieci gol messi a segno nelle ultime tre gare.

Daniele Rossi