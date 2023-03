Sulmona, trionfo nel campionato juniores

Sulmona ,21 marzo– Con la vittoria per 4-0 sul Goriano Sicoli la formazione juniores dell’Ovidiana Sulmona (nella foto) si aggiudica la vittoria del campionato provinciale. La squadra guidata da Marco Rossi può festeggiare così con una giornata d’anticipo. Lunedì al Pallozzi è stato il tripudio, grazie ad una doppietta di Osmani e alle reti di Cuni e Sito. I biancorossi sono stati sospinti da un grande tifo sugli spalti. Un campionato letteralmente dominato quello dei biancorossi, con L’Aquila Soccer Schooll seconda e distanziata di cinque lunghezze.

Per il Sulmona 28 punti in classifica, frutto di ben nove vittorie e una sola sconfitta. Un grande risultato, che testimonia ancora una volta l’ottimo lavoro svolto dalla società del presidente De Deo anche per il settore giovanile. Una squadra che il prossimo anno disputerà dunque il campionato regionale.

Con molti elementi di prospettiva che già da quest’anno sono nell’orbita della prima squadra.

Grande merito va dato a Marco Rossi, il tecnico che ha guidato i biancorossi al successo. Prezioso anche il lavoro di Giovanni Presutti, responsabile del settore giovanile. Per non essere da meno, anche la prima squadra sta riservando soddisfazioni ai tifosi in questa fase finale di stagione. Domenica scorsa la squadra di Mecomonaco si è imposta con un roboante 5-2 sullo Spoltore.

Grande protagonista di giornata Martin Blanco, autore di una tripletta. I play-off però attualmente sono un’incognita. Infatti classifica alla mano, adesso sarebbe il Giulianova ad accedere direttamente alle fasi nazionali, forte di un distacco di 9 punti rispetto all’Angolana.

Da regolamento, per la disputa dei play-off la soglia tra la seconda e la terza non deve superare i 7 punti. E domenica impegno esterno contro il Lanciano per i biancorossi. Il Sulmona si troverà di fronte una squadra che attende solo la matematica certezza della retrocessione diretta. I rossoneri pagano soprattutto la pessima gestione societaria. E attualmente si trovano in penultima posizione, attardati di dieci lunghezze dall’Ortona terz’ultima. Gli ovidiani invece saranno desiderosi di dare continuità alla loro striscia positiva, che dura da sei partite. Al di là del discorso play-off, il Sulmona vuole proseguire la sua marcia.

Daniele Rossi