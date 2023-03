Abruzzo:  approvati dal Consiglio regionale alcuni progetti  di legge per la cultura

Sulmona, 21 marzo-L’Assemblea legislativa questa sera ha approvato all’unanimità il progetto di Legge “Partecipazione della Regione al “Premio nazionale Paolo Borsellino”. Il provvedimento scaturisce dall’esigenza della Regione di partecipare al Premio in considerazione della rilevanza assunta nel corso della sua storia trentennale non solo in ambito nazionale ma anche europeo. Il Premio coinvolge attualmente 29 istituti scolastici abruzzesi e in 30 anni ha ospitato in Abruzzo oltre 500 incontri organizzati nelle 4 province con 1.600 testimoni.

La Regione ritiene che rinnovare il ricordo di coloro che hanno speso la loro vita per la nostra democrazia possa contribuire a costruire un Paese più giusto per tutti e che il contrasto alla criminalità, l’educazione alla legalità democratica e l’impegno contro la corruzione costituiscano priorità da perseguire. La legge prevede la concessione all’Associazione “Società civile”, organizzatrice del Premio, di un finanziamento annuale di 50 mila euro. Voto unanime del Consiglio regionale anche per la “Disciplina del sistema culturale regionale”, destinata al patrimonio culturale, materiale e immateriale nonché alle attività culturali e di spettacolo regionali.

Vengono altresì disciplinati i luoghi e gli istituti della cultura appartenenti all’amministrazione regionale nonché quelli appartenenti agli Enti locali o comunque di interesse locale abruzzese. Il testo, strutturato in 4 titoli e 81 articoli, si pone l’obiettivo di venire incontro a precise esigenze di armonizzazione e semplificazione della normativa riguardante il settore culturale. Approvato il progetto di legge recante “Celebrazione della cinquantesima edizione dei Premi Internazionali Flaiano”. Quella prevista per l’anno 2023 è una edizione particolare, in quanto si tratta della cinquantesima, per questo motivo con la presente Legge si è voluto contribuire alla celebrazione dell’evento con un contributo pari a euro 100.000 destinato alla Fondazione Edoardo Tiboni, organizzatrice dei Premi.