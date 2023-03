Sulmona, una vittoria per i play-off

Sulmona, stadio Pallozzi

Sulmona, 15 marzo-Secondo impegno casalingo per il Sulmona. Domenica arriva al Pallozzi lo Spoltore. Il pari contro il Sambuceto ha lasciato un po’ di amaro in bocca agli uomini di Mecomonaco (nella foto). Il rigore fischiato dall’arbitro Pellegrino, che ha portato al 2-2 di Ranieri, ha suscitato molte polemiche. Davvero inspiegabile la decisione del direttore di gara.

Ma adesso serve resettare tutto e pensare al prossimo match. Già, perché con una vittoria i biancorossi potrebbero rientrare in zona play-off. Traguardo che nella classifica attuale dista appena due lunghezze. Del resto il Sulmona di oggi è una squadra solida, capace di sfruttare soprattutto gli inserimenti dei due esterni Basile e Lombardo. E lì davanti può contare sui fratelli Blanco, che si stanno rivelando decisivi con i loro gol.

Lo Spoltore, invece, ha una situazione ben diversa da quella degli ovidiani. Infatti la squadra di Di Camillo si trova attualmente in zona play-out. Nonostante domenica scorsa sia uscita vittoriosa dal confronto interno contro la Santegidiese. Sotto di due gol, lo Spoltore è riuscito a ribaltarla nel finale grazie ad una doppietta di Planamente. Un 3-2 che rappresenta una vera e propria impresa per come si era messa la gara. E che testimonia il carattere e la determinazione di questa compagine, che lotterà fino alla fine per la salvezza diretta. L’anima di questa squadra è rappresentata da Daniele Di Camillo, nella doppia veste di giocatore-allenatore.

Sì, perché nel momento del bisogno Di Camillo non si è tirato indietro ed è tornato in campo a 38 anni. Non era ancora il momento di appendere le scarpe al chiodo evidentemente. E l’esperto centrocampista si sta togliendo ancora qualche soddisfazione, come il gol messo a segno contro la Torrese. Dunque anche domenica servirà una prestazione di livello per il Sulmona. Ma i biancorossi nell’ultimo periodo hanno acquistato maggiore consapevolezza nei propri mezzi. E di certo non si accontenteranno di aver raggiunto il primo obiettivo stagionale, rappresentato da una salvezza ormai archiviata. Il Sulmona vuole andare a prendersi anche i play-off.

Daniele Rossi