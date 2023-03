Il Sulmona punta sull’effetto Pallozzi

Sulmona, stadio Pallozzi

Sulmona,8 marzo- Nella volata play-off il Sulmona punterà sull’effetto Pallozzi. Infatti gli ovidiani sono attesi da due turni casalinghi consecutivi. Domenica arriverà il Sambuceto, mentre nel turno successivo i biancorossi se la vedranno con lo Spoltore, sempre tra le mura amiche. Il pareggio per 1-1 a Sant’Egidio alla Vibrata ha mostrato ancora una volta la grande crescita di una squadra rivitalizzata dalla cura Mecomonaco. I biancorossi hanno saputo reagire all’iniziale vantaggio della Santegidiese con una rete di Pierluigi Mecomonaco.

È stato ancora una volta il figlio dell’allenatore Antonio Mecomonaco a regalare una gioia a suo padre, proprio come era successo anche ad Ortona. E domenica arriverà il Sambuceto. A cui il Pallozzi ha portato bene, visto che gli uomini di Ronci proprio su questo campo hanno conquistato la coppa Italia d’Eccellenza ai danni dell’Aquila, lo scorso 1 febbraio. In campionato invece lo Spoltore sta rendendo sicuramente al di sotto delle aspettative. Considerando che nel suo organico può annoverare giocatori del calibro di Ranieri, Sparvoli, Rodia e Ventola.

Oltre ad avere Donato Ronci in panchina, che per queste categorie è davvero una garanzia. Dunque quello che scenderà in campo domenica sarà un Sambuceto desideroso di fare punti per centrare in anticipo la salvezza. Già domenica scorsa la squadra di Ronci ha dato segnali di ripresa, vincendo per 1-0 la sfida casalinga contro l’Union Fossacesia, rivelazione di questa stagione. Ha deciso un gol di Rodia al 15’. Dall’altra parte ci sarà un Sulmona che vorrà dare continuità alla propria scia positiva, che dura da quattro partite. Attualmente la classifica vede gli ovidiani a due sole lunghezze dalla zona play-off. Lì davanti ci sono due sorprese di questa stagione come il Pontevomano di Rinaldo Cifaldi e il Delfino Curi di Guglielmo Bonati. I biancorossi vogliono continuare a sognare.

Daniele Rossi