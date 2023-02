Sulmona: al Pallozzi arriva il Giulianova

Sulmona,8 febbraio -Non è andata proprio giù a nessuno. E c’era da giurarselo visto che quella contro L’Aquila è una sfida da sempre particolarmente sentita. Già, perché la sconfitta subita domenica scorsa dal Sulmona ha lasciato molti strascichi nell’ambiente. Vedere gli uomini di Mecomonaco perdere per 5-1 contro i rossoblù ha fatto davvero male. I circa settanta tifosi biancorossi al seguito hanno da subito contestato la squadra. Poi ci ha pensato Mecomonaco a rincarare la dose in sala stampa nel post-partita. Il tecnico è stato particolarmente duro con i suoi giocatori. Anche il presidente De Deo non ha nascosto di certo la sua delusione, non usando mezzi termini per sottolineare una prestazione così deludente. Del resto ha colpito soprattutto l’eccessiva arrendevolezza degli ovidiani, mai in partita e incapaci di dare vita ad una minima reazione. Un po’ quello che successe anche all’andata, quando la squadra di Epifani riuscì ad imporsi al Pallozzi per 5-0. Dunque una partita da archiviare alla svelta. Anche perché il Sulmona domenica prossima sarà atteso da una sfida altrettanto impegnativa.

Al Pallozzi arriva la vice-capolista Giulianova. Anche gli uomini di Cerasi avranno voglia di ritornare al successo. I giallorossi sono reduci dal pari interno contro la Santegidiese e nelle ultime due partite hanno raccolto solo un punto, perdendo terreno nei confronti dell’Aquila capolista. I rossoblù comandano adesso con sei punti di vantaggio in classifica. Una classifica a cui il Sulmona deve necessariamente pensare. Bisogna fare al più presto i punti per guadagnarsi la salvezza. Visto che l’obiettivo play-off di inizio anno appare oggi particolarmente lontano. I tanti risultati negativi di questa seconda parte di stagione hanno di fatto ridimensionato le aspettative dei biancorossi.

E i play-out distano solo sei punti. Meglio guardarsi alle spalle, dunque. Perché l’obiettivo oggi deve essere soltanto quello della salvezza. Da raggiungere il prima possibile, per evitare patemi nel finale della stagione. All’andata il Sulmona riuscì ad imporsi per 1-0 a Giulianova. Intanto per il match di domenica al Pallozzi la società ovidiana ha indetto la giornata biancorossa. Dunque non saranno validi gli abbonamenti. Si prevede anche una buona cornice di pubblico, vista la caratura e il blasone dell’avversario. Anche perché al Sulmona servirà una bella carica.

Daniele Rossi