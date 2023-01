Sulmona, l’imperativo è vincere 

Sulmona, 25 gennaio– È iniziata con un pari l’avventura di Antonio Mecomonaco sulla panchina del Sulmona. Sul campo dell’Ortona è terminato 1-1 un match dove i biancorossi sono riusciti a pareggiare grazie ad un gol di Pierluigi Mecomonaco al 7’ del secondo tempo. Ironia della sorte è stato proprio il figlio del tecnico a regalare una gioia a suo padre. Quella di domenica scorsa non è stata di certo una partita facile, visto che la squadra di Sansovini era alla ricerca di punti per uscire da una situazione di classifica piuttosto complicata.

Contando anche sull’apporto di tanti nuovi innesti che sono andati a rivoluzionare la rosa. Il Sulmona ha saputo reagire con carattere all’iniziale svantaggio firmato da Dragani al 35’ del primo tempo. Adesso, archiviata la gara di Ortona, i biancorossi devono necessariamente andare alla ricerca di quella vittoria che manca addirittura dallo scorso 27 novembre. Il presidente De Deo ha scelto di cambiare guida tecnica proprio in virtù del momento di flessione attraversato dalla sua squadra.

L’obiettivo della società è quello di risalire immediatamente la classifica. Del resto a inizio anno si era partiti con ambizioni diverse, anche alla luce dei risultati ottenuti e della rosa a disposizione. La partita di domenica per gli ovidiani sarà un turno favorevole per ritornare al successo.

Al “Pallozzi” infatti arriverà il Nereto, ultima della classe con soli tre punti. La squadra di Vitale è reduce da due sconfitte consecutive e nel corso di questo campionato non ha mai vinto. Per il Sulmona una gara da vincere per riprendere il treno per i play-off e magari riuscire a ritrovare quella fiducia che in questo momento manca. Ma guai a sottovalutare l’avversario.

Daniele Rossi