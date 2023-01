L’olimpionico Gianmarco Tamberi abbraccia gli atleti dell’Amatori Serafini

Sulmona, 13 gennaio– Al recente collegiale di Ancona, dove hanno preso parte 5 atleti dell’ASD Amatori Atletica Serafini ( Ilaria Ranalli, Serena Di Renzo, Susanna Antonelli, Antonio Caldarozzi e Simone Ottaviani) il campione olimpico Gianmarco Tamberi, in allenamento al Palasport Indoor, ha voluto salutare il gruppo dei giovani sulmonesi. L’affettuosità di “ Gimbo” Tamberi nei riguardi di Sulmona risale al 2011 in occasione della Finale Oro quando lui, giovane saltatore, partecipò sulla pista dell’Incoronata ai Campionati nazionali di società.

Il forte saltatore marchigiano ad Ancona ha dedicato molto tempo ai ragazzi sulmonesi intrattenendosi amorevolmente con loro e insieme hanno realizzato una serie di selfi in ricordo della splendida giornata.

“Per noi – hanno raccontato i ragazzi della società ovidiana – è stata una grande sorpresa la presenza di un personaggio così importante. E’ stato anche bello ricordare insieme a questo meraviglioso campione la conquista della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2021.” Alla fine però non sono mancati autografi in ricordo di una giornata storica , che resterà senz’altro, per molto tempo, nella formazione sportiva di questi ragazzi sulmonesi.