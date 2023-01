Sulmona, voglia di riscatto

Sulmona, stadio ” Pallozzi”

Sulmona,2 gennaio– Un nuovo anno da iniziare all’insegna della voglia di riscatto. Questo l’obiettivo del Sulmona, che dopo l’ottimo avvio di stagione ha fatto registrare un evidente periodo di flessione. Un solo punto nelle ultime cinque partite, questo lo score degli uomini di Bernardi, che adesso devono necessariamente invertire la tendenza.

C’è da dire, però, che il bilancio di questa prima metà di stagione è comunque positivo. Gli ovidiani stazionano sempre in zona play-off e si sono dimostrati squadra da trasferta. I biancorossi infatti si stanno esprimendo meglio fuori casa, con ben sei vittorie esterne all’attivo. A testimonianza che questo Sulmona ha per caratteristiche la capacità di trasformare rapidamente l’azione da difensiva in offensiva e agire in ripartenza. Nell’ultima amichevole dell’anno, quella disputata al Pallozzi lo scorso 30 dicembre, gli ovidiani si sono imposti per 4-1 contro il Celano di Fabio Iodice, che sta disputando un buon campionato di Promozione ed occupa la terza posizione in classifica nel girone A.

Nel corso del match sono state tante le indicazioni utili per mister Bernardi. Il tecnico ha chiesto ai suoi una trasmissione più rapida del pallone, giocando a due tocchi. Del resto il Sulmona quest’anno è andato spesso in difficoltà giocando tra le mura amiche, nel momento in cui è chiamato a fare la partita e sviluppare il proprio gioco. Nel corso dell’amichevole è stato impiegato anche il nuovo acquisto Andrea Monaco, prelevato a titolo definitivo dalla Pistoiese. Il classe 2002 ha militato nella prima parte della stagione nell’Avezzano. Si tratta di un prodotto del settore giovanile del Pescara, essendosi formato in quella primavera biancazzurra capace di vincere il campionato nella stagione 2020-2021 e allenata fino allo scorso anno da Pierluigi Iervese. Un ottimo acquisto, se si considera oltretutto che si tratta di un under.

Nel corso dell’amichevole, Monaco è stato impiegato nell’inedita posizione di braccetto di destra della difesa a tre, viste anche le tante defezioni. In realtà lui nasce come esterno e a livello tattico sarebbe perfetto come quinto di centrocampo nel 3-5-2 di Bernardi. Quella del presidente De Deo si conferma dunque una società ambiziosa, anche alla luce del ritorno di Shala, autore di 14 gol nella passata stagione e dell’acquisto di Marcello Palombizio, attaccante classe 2003, proveniente dal Celano. Innesto anche in mediana, con l’acquisto dello spagnolo Linares (’99), proveniente dall’Amiternina. Adesso i biancorossi saranno attesi dalla sfida in trasferta di domenica prossima contro la Union Fossacesia. Un avversario ostico, che precede gli ovidiani di un punto e occupa i quartieri alti della classifica. Niente male se pensiamo che anche la formazione di Memmo è una neopromossa. Dunque sarà sfida play-off. E il Sulmona vuole tornare a vincere.

Daniele Rossi