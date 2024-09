Il campione europeo Stefano Tilli sarà presente a Sulmona per i campionati italiani allievi

Stefano Tilli

Sulmona, 20 settembre– Quest’anno alla conferenza stampa dei Campionati Italiani di società allievi del 28 e29 settembre in programma mercoledì 25 presso la Sala Consiliare del Comune di Sulmona l’ospite d’onore sarà STEFANO TILLI. L’indimendicato Campione Europeo indoor (60 m ) nel 1983 a Budapest, sarà a Sulmona per trasmettere ai giovani le meravigliose soddisfazioni che lo sport trasmette a chi desidera raggiungere grandi risultati.

Stefano Tilli ha partecipato anche alle Olimpiadi di Los Angeles nel 1984 , ai giochi del Mediterraneo 1987 dove ha conquistato la medaglia d’oro nei m 100 , 200 e 4×100. Nel 1991 si è giudicato la Coppa del Mondo nei m 100 e nel 1983 la Coppa Europa nella 4×100.

Il suo miglio tempo su questa distanza è di notevole spessore avendola corso in 10”06, nello stesso anno ha ottenuto anche un importante 10”16 a Zurigo. Tilli non ha avuto alcun allenatore si è sempre allenato da solo mettendo in evidenza notevoli capacità tecniche.

E’ nato ad Orvieto (Terni) ha vestito per 49 volte la maglia azzurra della nazionale. La prima gara la corsa a 18 anni e nel 2001 ha chiuso la sua attività agonistica correndo i 100 m in 10”26. Nella sua carriera ha conquistato 14 titoli Italiani. Attualmente Tilli è un apprezzato commentatore della Rai in tutte le trasmissioni che riguardano l’atletica leggera.