 Sulmona: 7 gennaio giornata in ricordo di Peppe Guerra

Giuseppe (Peppe) Guerra

Sulmona, 2 gennaio– Nella ricorrenza di quello che sarebbe stato il suo 84° compleanno, viene promossa una mattinata di studio in ricordo di Peppe Guerra, dal tema “Innovazione e cultura: chiavi di sviluppo territoriale”, che si terrà presso Sala Consiliare di Palazzo San Francesco, il 7 gennaio 2023, a partire dalle 10.30.

Tra gli ospiti, il dott. Maximo Ibarra, CEO di Engineering Ingegneria Informatica, la prof.ssa Laura Guardamagna, docente presso la Scuola di Specializzazione Beni Architettonici e del paesaggio del Politecnico di Torino, la dott.ssa Manuela Iannetti, direttrice di Archivissima | Festival nazionale degli Archivi.

In questa occasione, verrà presentato il progetto a supporto di una borsa di studio, per sostenere il percorso universitario di un giovane del territorio.

È previsto inoltre un intervento della dott.ssa Ginevra Pucci, direttrice di Flashback Art Fair, migliore fiera d’arte italiana 2022, e dell’artista Alessandro Bulgini, direttore artistico di Flashback Habitat e autore di Pulsante, opera-manifesto di arte pubblica, già esposta nel quartiere torinese di Barriera di Milano e dal 29 dicembre visibile in Viale Roosevelt e dove, il 7 gennaio, alle 12.30, si terrà il finissage dell’esposizione.

Pulsante, Alessandro Bulgini 2022Sull’affissione si staglia l’immagine rosso fuoco con la scritta PULSANTE, una scritta/immagine che sferza emotivamente e mostra senza ombra di dubbio il proprio potere evocativo. 𝗨𝗻𝗮 𝘀𝗼𝗹𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗼𝗹𝗮 𝗲̀ 𝗶𝗻 𝗴𝗿𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗶 𝗿𝗮𝗰𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗿𝗰𝗶 𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗿𝗼𝗴𝗮𝗿𝗰𝗶 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗮 𝘃𝗶𝘁𝗮, evoca il cuore che batte, la passione che ci anima, la paura di origine novecentesca della fine del mondo, l’amore, la malattia, la morte, la passione, la vita.

“𝘜𝘭𝘵𝘪𝘮𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘢𝘭𝘤𝘶𝘯𝘪 𝘮𝘪𝘯𝘢𝘤𝘤𝘪𝘢𝘯𝘰, 𝘢𝘯𝘤𝘰𝘳𝘢 𝘦 𝘯𝘰𝘪𝘰𝘴𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦, 𝘥𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘮𝘦𝘳𝘦 ‘𝘪𝘭 𝘱𝘶𝘭𝘴𝘢𝘯𝘵𝘦’ 𝘥𝘦𝘧𝘪𝘯𝘪𝘵𝘪𝘷𝘰. 𝘗𝘦𝘳 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰, 𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘳𝘪𝘴𝘱𝘰𝘴𝘵𝘢, 𝘩𝘰 𝘥𝘦𝘤𝘪𝘴𝘰 𝘥𝘪 𝘧𝘰𝘳𝘯𝘪𝘳𝘯𝘦 𝘪𝘰 𝘶𝘯𝘰 𝘢 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘪. 𝘐𝘯 𝘢𝘭𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘵𝘪𝘷𝘢 𝘪𝘭 𝘮𝘪𝘰 𝘦̀ 𝘶𝘯 𝘧𝘢𝘳 𝘳𝘪𝘧𝘦𝘳𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘯𝘦𝘤𝘦𝘴𝘴𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥𝘪 𝘶𝘯 𝘣𝘢𝘵𝘵𝘦𝘳𝘦 𝘱𝘰𝘵𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘯𝘦𝘭 𝘱𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘳𝘪𝘴𝘰𝘳𝘴𝘢 𝘢𝘥𝘦𝘨𝘶𝘢𝘵𝘢 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘵𝘶𝘱𝘪𝘥𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘢𝘨𝘨𝘳𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘢𝘵𝘵𝘶𝘢𝘭𝘪 𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘪𝘮𝘱𝘦𝘨𝘯𝘰 𝘦𝘮𝘰𝘵𝘪𝘷𝘰 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘴𝘵𝘳𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘯𝘶𝘰𝘷𝘦 𝘦 𝘮𝘪𝘨𝘭𝘪𝘰𝘳𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘴𝘱𝘦𝘵𝘵𝘪𝘷𝘦”.

Alessandro Bulgini è nato a Taranto nel 1962, vive e lavora a Torino. Diplomato all’Accademia di Belle Arti di Carrara in scenografia teatrale, ha vissuto in numerose città Italiane, Roma, Milano, Livorno, Venezia, Genova, Taranto, alle quali deve l’assoluta indipendenza e individualità del lavoro. Difficilmente assimilabile e inquadrabile in alcuna corrente artistica, Bulgini utilizza un ampio spettro di mezzi per raccontare e agire con e sulla lateralità, la diversità, la periferia fisica e culturale. Pittura, fotografia, video, performance e nuovi media sono tutti mezzi per parlare dell’invisibile e per mostrare quanto lo sguardo obliquo possa mostrare altri percorsi, diversi e possibili. Numerose le mostre personali e collettive sia in Italia che all’estero. Dal 2022 è direttore artistico di Flashback Habitat, Ecosistema delle Culture Contemporanee.