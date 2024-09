Marco Carrozza ai Campionati mondiali World Skate Italia 2024,

Sulmona, 16 settembre– Carrozza ai mondiali di Pattinaggio Ai Campionati mondiali World Skate Italia 2024, che si stanno svolgendo in più città italiane e, in particolare, abruzzesi, partecipa anche il sulmonese fisioterapista ed osteopata, Marco Carrozza, che ormai può essere considerato un veterano della nazionale sport rotellistici.

Infatti, in questi giorni, il tecnico ovidiano è impegnato nelle discipline Inline Alpine Slalom e Skatebording Slalom. Il ruolo di Carrozza, considerato dalla FISR un punto di riferimento della nazionale, risulta di notevole importanza, in quanto ha conquistato, con il suo prezioso lavoro, ritenuto incisivo e molto efficace ai fini delle prestazioni degli atleti, l’apprezzamento di tutto l’ambiente tanto da essere utilizzato in tutti i settori delle diverse discipline.

La nazionale italiana sta regalando forti emozioni agli appassionati, conquistando numerose medaglie, con gli azzurri di Chieti brillanti protagonisti, tanto da risultare prima nel medagliere dei Campionati. Dal momento che la competizione terminerà il 22 settembre si può facilmente ipotizzare, salvo sorprese dell’ultima ora, che ci sono ancora ampi margini di miglioramento con altre numerose posizioni da podio d’oro.