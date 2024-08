Sulmona:sette atleti della Serafini convocati   al collegiale di Camerino

Sulmona, 27 agosto-Sono sette i ragazzi dell’ASD Amatori Atletica Serafini convocati dal 31 agosto al 1 settembre al collegiale di Camerino dove i tecnici della struttura regionale li valuteranno per la formazione della squadra abruzzese in vista dei Campionati Italiani cadetti in programma a Caorle 6 e 7 ottobre. Gli atleti convocati rappresentano la maggiore presenza tra le società abruzzesi . Essi sono: Matteo Di Felice (velocità – staffetta 4×100), Lorenzo Sito ( salto in alto- staffetta 4×100) Mario Bonomo ( salto triplo ) Daniele Ottaviani (prove multiple), Ilaria Ranalli ( velocità- 4×100) Martina Margiotta ( salto triplo) Susanna Antonelli ( lancio del disco) .

La scelta di questi atleti rappresenta per l’Amatori Serafini un riconoscimento al lavoro tecnico da parte dei professori Knoll, Luigi e Domenico Carrozza. I sette atleti sulmonesi sono nati tutti tra il 2009 e il 2010, biennio che consente a quest’età la giusta definizione per un eventuale futuro di…. “campione”. Sotto questo aspetto l’Amatori Serafini nei suoi 48 anni di storia ha valorizzato prevalentemente giovani di Sulmona e del suo comprensorio.

I sette giovani sono la realizzazione di un’ ultima generazione che alla luce delle Olimpiadi di Parigi 2024 ha la grande possibilità di costruirsi e crescere così come tanti atleti visti appunto in occasione delle Olimpiadi.