A settembre Sulmona ospita anche i campionati italiani di atletica: comunicate le 24 squadre

Sulmona,7 settembre- “Sulmona non ospiterà per settembre solo i Campionati del Mondo di pattinaggio e la gara di corsa su strada , ma la città si glorificherà anche dei Campionati Italiani Allievi di atletica che, come prevede il calendario federale, si svolgeranno sull’ impianto del Complesso sportivo Nicola Serafini il 28 e il 29 “ ha detto il presidente organizzativo Luigi Carrozza.

La manifestazione, di carattere nazionale, alla pari di tutte quelle annunciate si caratterizza per la sua imponente presenza di atleti e accompagnatori vari che resteranno a Sulmona per tre giorni dal 27 arrivo fino al 29 che è appunto quello della partenza. A conti fatti saranno presenti 12 squadre maschili e 12 femminili per un totale di oltre 700 atleti.

Per questo evento, che rappresenta il 28 ° anno organizzativo da parte dell’ASD Amatori Atletica Serafini, la Federazione ha convogliato a Sulmona il meglio dei giovani che lo staff tecnico nazionale ha già sotto controllo.

Queste le squadre che saranno presenti nelle due giornate di gare :

ALLIEVI : 1) Atletica Livorno , 2) Virtus Bologna , 3) Toscana Atletica Jolly ,4) Atletica Bergamo 1959, 5) Atletica Lecco 6) Atletica Virtus Lucca, 7) Atletica Firenze Marathon, 8) Team Atletico Novara , 9) Vittoria Atletica Treviso, 10) Atletica Cento Torri Pavia, 11) Atletica Piemonte, 12) Trevisatletica.ALLIEVE: 1) Cus Poro Patria Milano, 2) Atletica Stronese Vicenza, 3) Acsi Italia Atletica Roma, 4) Elite Giovani Atleti Bari, 5) Atletica Vigevano, 6) Atletica Roma Acquacetosa, 7) Atletica Brunniera Pinerolo, 8) Toscana Atletica Empoli, 9) Atletica Alessandria, 10) Fiamme Oro Padova , 11) Atletica Gran Sasso,12) Atletica Montanari Reggio Emil