ASD Pedale Sulmonese: continuano le vittorie degli allievi in sella, anche a livello nazionale

Sulmona,31 dicembre– Continua ad arricchirsi di vittorie la società sportiva Pedale Sulmonese. Il 24 dicembre scorso si è svolta ad Ancarano, in provincia di Teramo, la gara Top Class Regionale, valevole per il Campionato Regionale Abruzzese. Ottimi i risultati degli atleti: Luca Santangelo, esordiente 2° anno, Brenda Zavarella, allieva 2° anno, Jois Ricciutelli, allievo 2° anno che si sono laureati Campioni Regionali. Ottime prestazioni per Ferrusi Jacopo Pio e Concezio Di Clemente, vice campioni regionali. Grande soddisfazione per il presidente Lorenzo Schiavo e per il CT Ferrusi Paolo che molto stanno investendo sul ciclocross tanto che Ferrusi, Zavarella, Santangelo e Ricciutelli sono stati convocati dalla rappresentativa abruzzese per la Coppa Italia Ciclocross in programma il 30 dicembre in provincia di Torino. Molto soddisfatto si dichiara il direttore della scuola di ciclismo Wladimiro Pezzi che da 5 anni segue i ragazzi ed i titoli ottenuti dagli allievi sono la conferma dell’impegno che la società ci sta mettendo partecipando a gare di livello nazionale su strada, Mtb e ciclocross. Prossimi importanti appuntamenti sono il Campionato Nazionale del 6 e 8 gennaio prossimo e le finali del Campionato Italiano del 28 e 29 gennaio prossimi a San Fior (TV)