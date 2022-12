Un secolo di sport a rotelle. La FISR chiude il Centenario al Salone d’Onore del CONI 

Abruzzo protagonista grazie al premio andato alla società Rolling Bosica e ai tanti risultati dei nostri pattinatori

Sulmona, 15 dicembre– Una stagione intensa, ricca di eventi sportivi, iniziative e di grandi traguardi raggiunti, quella che ha caratterizzato l’anno in cui la FISR spegne le 100 candeline. Un anno che la stessa Federazione Italiana Sport Rotellistici ha scelto di chiudere proprio dove, lo scorso marzo, aveva aperto il suo 2022. È stato infatti lo storico e suggestivo Salone d’Onore del CONI di Roma ad ospitare, oggi, la conferenza stampa di chiusura del Centenario federale. Presenti nel parterre della manifestazione dirigenti e figure rappresentative dello sport e delle istituzioni ed alcuni tra i più grandi campioni rotellistici del momento.

Il 2022 ha confermato l’Italia come una delle super potenze mondiali nell’ambito degli sport rotellistici. A contribuire a questi importanti traguardi anche gli atleti abruzzesi. Successi che partono da lontano e sono il frutto del lavoro straordinario fatto dalle singole società sportive su tutto il territorio regionale. Tra queste l’ASD Rolling Pattinatori Domenico Bosica di Martinsicuro (TE), che proprio nella giornata del Centenario federale ha ricevuto un importante riconoscimento per il miglior video, presentato nell’ambito del concorso FISR “10×100 una storia da raccontare” che ha assegnato premi di valore economico alle società sportive che hanno saputo valorizzare negli anni la storia federale e dare un contributo alla crescita delle discipline rotellistiche. Il video dell’associazione sportiva teramana, dal titolo “Non Chiedere di Fermarmi” racconta la storia della società dalla viva voce della sua Presidentessa e ripercorre le vittorie dei campioni, dagli anni ’80 ad oggi, e le vicende di quella che, a tutti gli effetti, è una grande famiglia.

Il Presidente FISR, Sabatino Aracu ha aperto l’incontro, moderato dal giornalista Luca Ginetto, responsabile Tgr RAI Umbria. A seguire gli interventi di Giovanni Malagò, Presidente CONI e di Vito Cozzoli, Presidente Sport e Salute Spa. “Non poteva esserci modo migliore per chiudere l’anno del nostro Centenario – ha detto Sabatino Aracu – soprattutto perché questo incontro avviene in luogo iconico per la FISR, dove abbiamo celebrato tantissime vittorie. I recenti successi ottenuti dai nostri atleti ai World Skate Games di Buenos Aires ci rendono orgogliosi, perchè arrivati da ragazzi giovanissimi. Nell’imminente futuro – ha sottolineato Aracu – avremo l’onore di organizzare i World Skate Games 2024 proprio in Italia. Un impegno che ci emoziona e ci spinge a dare il massimo ”.