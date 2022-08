Anversa degli Abruzzi: la Comunità ‘Il Castello’ festeggia il 25° anno di attività. 

Anversa degli Abruzzi, 17 agosto- Domenica prossima 21 agosto alle ore 20.30, presso l’edificio della Comunità, sarà presentato il libro ‘La Comunità. Dialoghi brevi’ a cura del dottor Antonio Ciancarelli, psicologo, e dottor Michele Beatrice, psichiatra. La prefazione è a cura di Gabriele Gianni.

A seguire gli ospiti della struttura presenteranno la commedia originale ‘Le Oche’: un primo atto in cui la commedia è ambientata in quella che sembra una residenza psichiatrica. I pazienti sono facilmente riconoscibili come tali. Nel secondo atto i personaggi diventano normali, assennati, filosofici e quasi snob.

“Abbiamo bisogno di amare qualcosa o qualcuno. L’alternativa sarebbe una fredda solitudine, tipica di chi si ritrova ad amare solo sé stesso e nulla più. Ogni persona continua a necessitare di essere amante e amata: amante perché così ha una funzione e amata in quanto solo così esistente. Una cosa è certa: le relazioni umane sono complicate. Noi umani siamo complicati. Siamo progettati per cercare altri esseri umani non per completarci ma per integrarci. Forse amare è necessaria follia per affermare l’esistenza e darne un senso….Ma la vita trova il meglio attraverso di me, la follia! sì perché è quando io vi accompagno che fate le cose migliori: vi innamorate, create, progettate, sognate! Ridete di me? Io rido di voi!”

Tra il primo e il secondo atto ci sarà l’esibizione musicale del “gruppo improvvisazione” a cura della musicoterapeuta Lindita Hisku.

Domenica 21 agosto presso l’edificio della Comunità alle ore 20.30. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Sarà obbligatorio l’uso delle protezioni individuali FFP2.