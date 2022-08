elezioni: Calenda, con Governo Meloni non avremo fascismo ma caos

Sulmona, 15 agosto– “Non penso che ci sia il rischio di un governo fascista. Credo però che FdI e Meloni abbiano due limiti moltogravi: il primo è l’isolamento totale dall’orbita dei grandi paesi europei; il secondo è la scarsissima esperienza amministrativa e internazionale sia di Meloni, perché fare il premier non è un gioco maun impegno difficile e gravoso, sia della sua classe dirigente. A Romami sono confrontato con un candidato di Meloni, Michetti, e non mi sono mai trovato di fronte ad uno sfidante così impreparato e vago. Con un governo a guida Meloni non avremmo il fascismo, ma il caos”. Ad affermarlo, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, è il leader di Azione, Carlo Calenda.”La favola di Berlusconi moderato – sottolinea ancora – è finita quando assieme al M5S ha sfiduciato Draghi.A lui interessa solo il Quirinale, nel quadro di una improbabilissima riforma presidenziale che gli hanno promesso. Quella coalizione è spaccata tra chi sta con la von der Leyen e chi contro: come può apparire credibile agli occhi del mondo?”.