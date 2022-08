elezioni:stamani  la presentazione della lista di Italia Democratica e Progressista. 

Nell’occasione saranno annunciate le candidate e i candidati che parteciperanno alle elezioni del 25 settembre

Sulmona,17 agosto – Stamani mercoledì 17 agosto alle 11 a Pescara, presso Spazio 010 in via dei Peligni 93, verranno presentati in conferenza stampa la campagna elettorale, le candidate e i candidati di “Italia Democratica e Progressista”.

Di seguito le candidate e i candidati in corso di approvazione formale e definitiva dalla Direzione nazionale:

UninominaleSenatoAbruzzo



Massimo Carugno (PSI): classe 1956 di Sulmona, avvocato, Segreteria nazionale PSI – nome non confermato, è proposta del PDallacoalizione



Uninominale Camera Chieti

Elisabetta Merlino (PD): classe 1969 di Lanciano, avvocata, già Assessora comunale, Vice Segretaria regionale del Pd;



Uninominale Camera Pescara-Teramo

Luciano Di Lorito (PD): classe 1971 di Spoltore (Pe), dirigente CNA, eletto due volte Sindaco di Spoltore;



Uninominale Camera L’Aquila-Teramo

Rita Innocenzi (INDIPENDENTE), classe 1971 dell’Aquila, sindacalista da 27 anni, esecutivo regionale della CGIL Abruzzo-Molise.

Proporzionale Senato



1. Michele Fina (PD), classe 1978, Presidente di TES (Transizione Ecologica e Solidale), componente del Comitato Tecnico del CITE (Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica), Segretario PD Abruzzo;

2. Stefania Catalano (PD), classe 1970, Consigliera comunale a Pescara, insegnante di sostegno e sindacalista.

3. Ernesto Graziani (PD), classe 1965, avvocato, Sindaco di Paglieta (Ch) e Presidente del Consiglio Direttivo dell’AGIR (Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti – Abruzzo)



Proporzionale Camera



1. Luciano D’Alfonso (PD), classe 1965 di Pescara, Presidente della Commissione Finanze del Senato;

2. Stefania Di Padova (PD), classe 1973, avvocata, Assessora al Bilancio al Comune di Teramo;

3. Fabio Ranieri (Art. 1), classe 1970 dell’Aquila, funzionario di Abruzzo Progetti (società di ingegneria della Regione Abruzzo), Coordinatore regionale di Articolo 1;

4. Emma Zarroli (PSI), classe 1956, avvocata di Martinsicuro (Te).