       Sulmona: anche la Giostra Cavalleresca nel calendario delle 58 Giostre Italiane

Sulmona, 31 gennaio-La Giostra Cavalleresca di Sulmona si conferma tra le manifestazioni più importanti nel panorama nazionale, con una novità significativa per il 2025: la Giostra d’Europa e dei Borghi più belli d’Italia si svolgerà prima della tradizionale Giostra Cavalleresca di Sulmona.

Saranno tre i giorni in cui Sulmona diventerà il centro europeo delle rievocazioni storiche: 18, 19 e 20 luglio. Questo cambiamento rappresenta un’innovazione nel calendario dell’evento, consolidando la vocazione internazionale della manifestazione sulmonese e consentirà la partecipazione di nuove e importanti delegazioni europee che fino ad oggi erano impossibilitate proprio perché le loro manifestazioni si svolgevano in contemporanea con quella di Sulmona.

La cerimonia ufficiale di presentazione del calendario nazionale delle Giostre e Quintane 2025 si è svolta a Faenza, presso il Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea. L’iniziativa, promossa dall’aretino Roberto Parnetti, ha incluso un totale di 58 manifestazioni storiche ed è stata accompagnata dalla presentazione del libro “Il Niballo Palio di Faenza attraverso le figure del Corteo storico” di Aldo Ghetti e Benedetta Diamanti

La presenza della Giostra Cavalleresca di Sulmona in questo prestigioso calendario conferma il ruolo centrale della manifestazione abruzzese nel circuito nazionale, offrendo un’ulteriore occasione di promozione per la città e il suo patrimonio storico-culturale.